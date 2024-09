Quién es y a qué se dedica a América Fernández, la hija bajo perfil de Alejandro Fernández

América Fernández, la hija menos visible de Alejandro Fernández, tomó camino distinto al de su famosa familia, al optar por un estilo de vida de bajo perfil lejos de los grandes escenarios. A diferencia de su hermana gemela Camila, América se decidió por explorar sus intereses personales sin seguir la ruta musical que ha caracterizado a su familia por generaciones.

¿Quién es América Fernández?

América Fernández nació el 30 de noviembre de 1997 en México, es la melliza de Camila Fernández.

Es hija de Alejandro Fernández, conocido como “El Potrillo”, y América Guinart. Proveniente de una familia con una rica herencia artística, América es nieta del legendario Vicente Fernández y de María del Refugio Abarca Villaseñor. Su tía, Alejandra Fernández, también es una figura destacada en la industria del entretenimiento.

A pesar de crecer en un entorno donde la música y el espectáculo eran predominantes, América decidió forjar su propio camino, alejada de la fama que caracteriza a su familia.

Desde temprana edad, América recibió las bases para seguir una carrera en la música, al igual que su padre y su abuelo. Sin embargo, decidió que su vida no seguiría el mismo rumbo artístico.

En lugar de perseguir una carrera en el mundo del espectáculo, América explora otras áreas que le apasionan, como una muestra clara de su notable independencia y deseo de crear su propia identidad.

¿A qué se dedica América Fernández?

Aunque América recibió una educación musical, ha dejado claro a través de sus interacciones y publicaciones en redes sociales que no tiene la intención de convertirse en cantante profesional.

Esto no significa que se haya alejado completamente de la música, ya que en ocasiones comparte videos en los que se le ve disfrutar cantando. Sin embargo, ella misma aclara que no tiene intenciones de convertirse en cantante: “No soy cantante ni me voy a dedicar a eso, pero me encanta”.

América se inclina hacia otros intereses como los viajes y el modelaje, áreas en las que ha podido expresarse creativamente sin la presión de mantener el legado musical de su familia. Su Instagram es un testimonio de su vida aventurera y sus exploraciones, en ella muestra sus viajes y experiencias alrededor del mundo a sus 150,000 seguidores.

¿Cómo conecta América Fernández con sus seguidores?

La joven demuestra ser una mujer auténtica y vulnerable, al compartir con sus seguidores sus experiencias y reflexiones sobre la vida.

En un mensaje publicado en marzo del año pasado, habló sobre la importancia de la salud mental y el proceso de sanación: “Estos días he disfrutado mucho de mis seres más cercanos, me he dejado sentir todo sin juzgarme, ni esconder nada, he estado llorando, bailando, cantando, sintiendo la música un poquito más...”.

La decisión de América de no seguir una carrera musical a pesar de sus conexiones familiares destaca su deseo de independencia y de forjar su propio camino.

América Fernández se ha convertido en un referente para muchos jóvenes, al demostrar que es posible encontrar la felicidad y la realización personal fuera de los estándares establecidos. Su autenticidad, su valentía para seguir su propio camino y su compromiso con la salud mental la convierten en una figura inspiradora.