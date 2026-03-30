Regalos con historia: el detalle artesanal de Piel Canela en el evento de Caras Travel

En una noche donde cada elemento fue pensado para celebrar el arte del buen viajar, celebramos una noche junto a Caras Travel x The Bicester Collection, la marca que ha elevado el arte de las compras alrededor del mundo. Entre amigos de la marca, invitados especiales y piezas claves de la industria, disfrutamos de una noche muy especial.

Uno de los detalles más especiales que recibieron nuestros invitados, fueron piezas personalizadas de Piel Canela, marca con 25 años de experiencia, bajo la dirección de su fundadora María Landa, se ha consolidado como un referente de la marroquinería mexicana contemporánea, fusionando tradición, diseño y un enfoque claro hacia la sustentabilidad. Cada obsequio entregado en la velada reflejó ese compromiso: piezas elaboradas a mano por artesanos mexicanos, donde cada detalle cuenta una historia de dedicación, técnica y orgullo cultural.

Más que un simple regalo, los asistentes recibieron una muestra del llamado “lujo con propósito”. La marca apuesta por materiales responsables como la piel de nopal y el cuero recuperado, al mismo tiempo que impulsa condiciones dignas para sus artesanos y preserva técnicas que forman parte del patrimonio cultural de México.

En un contexto donde la mayoría de los regalos corporativos suelen ser efímeros, Piel Canela propone una visión distinta: crear objetos que perduren, conecten y comuniquen identidad. Desde accesorios de viaje hasta piezas de organización personal, cada diseño está pensado para adaptarse a quien lo recibe, convirtiéndose en una extensión de su estilo de vida.

Así, el detalle final del evento no solo cerró la experiencia, sino que la prolongó más allá de la noche. Porque, como bien define la filosofía de la marca, un regalo no es un gasto, sino una inversión en conexión y significado. Y en esta ocasión, fue también un recordatorio del valor de lo hecho en México, con manos expertas y una visión que mira hacia el futuro sin perder sus raíces.