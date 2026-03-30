Lucero celebra 46 años de carrera con un sold out en el Auditorio Nacional

Lucero celebró sus 46 años de trayectoria con un concierto en el Auditorio Nacional; el concierto arrancó con un video entrañable: Lucero en la pantalla conversando con su madre, confesando su deseo de convertirse en artista, después la famosa apareció en el escenario con un elegante atuendo dorado y cola de caballo arrancando con Tácticas de guerra, seguida de Sobreviviré y Electricidad.

La cantante expresó con la voz entrecortada, “se me cumplió un sueño... y lo sigo cumpliendo”. Poco después, protagonizó uno de los momentos más emotivos cuando interpretó El privilegio de amar. Mientras en las pantallas se proyectaban imágenes de sus hijos, a quienes les dedicó unas palabras que conmovieron a los asistentes en el recinto. “Esta canción es un himno para muchos, y se la dedico a mis hijos, que son lo más importante en mi vida. Le agradezco a Dios por darme esa bendición”, mencionó, provocando la ovación del público.

Durante más de dos horas de show, Lucero cantó canciones dedicadas a sus telenovelas como, Lazos de amor, Los parientes pobres y Cuando llega al amor. “Las novelas me llevaron a tantos países, me hicieron crecer y conectar con ustedes de una manera muy especial”, añadió.

También aportó un toque de magia y nostalgia a la noche cuando se escucharon temas como: Cuéntame, ya no y Veleta.

Lucero tuvo cuatro cambios de vestuario y estuvo acompañada del mariachi que aportó el sello mexicano que ha sido parte de su carrera.