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Lucero celebra 46 años de carrera con un sold out en el Auditorio Nacional

La cantante ofreció un concierto en el que incluyó los éxitos de su trayectoria musical

Marzo 30, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Lucero celebró sus 46 años de trayectoria con un concierto en el Auditorio Nacional; el concierto arrancó con un video entrañable: Lucero en la pantalla conversando con su madre, confesando su deseo de convertirse en artista, después la famosa apareció en el escenario con un elegante atuendo dorado y cola de caballo arrancando con Tácticas de guerra, seguida de Sobreviviré y Electricidad.

La cantante expresó con la voz entrecortada, “se me cumplió un sueño... y lo sigo cumpliendo”. Poco después, protagonizó uno de los momentos más emotivos cuando interpretó El privilegio de amar. Mientras en las pantallas se proyectaban imágenes de sus hijos, a quienes les dedicó unas palabras que conmovieron a los asistentes en el recinto. “Esta canción es un himno para muchos, y se la dedico a mis hijos, que son lo más importante en mi vida. Le agradezco a Dios por darme esa bendición”, mencionó, provocando la ovación del público.

Durante más de dos horas de show, Lucero cantó canciones dedicadas a sus telenovelas como, Lazos de amor, Los parientes pobres y Cuando llega al amor. “Las novelas me llevaron a tantos países, me hicieron crecer y conectar con ustedes de una manera muy especial”, añadió.

También aportó un toque de magia y nostalgia a la noche cuando se escucharon temas como: Cuéntame, ya no y Veleta.

Lucero tuvo cuatro cambios de vestuario y estuvo acompañada del mariachi que aportó el sello mexicano que ha sido parte de su carrera.

Lucero
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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