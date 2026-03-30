Dulce María le da la bienvenida a su segunda hija Fernanda

En un reciente encuentro con los medios, Paco Álvarez habló de la llegada de la pequeña Fernanda y mencionó que el día del parto los tomó por sorpresa, ya que se encontraban realizando sus actividades cotidianas cuando la naturaleza siguió su curso. “Estábamos comiendo. Empezó con un día normal...la verdad es que la naturaleza manda. Tú nunca sabes porque de verdad que uno no puede planear mil cosas... por más que planeas pues eso pues no puede ser así”, añadió.

El esposo de Dulce dijo que aunque hubo cámaras presentes, optaron por la privacidad en ciertos aspectos. “no grabamos todos los detalles... pero si fotos y cámaras”.

Paco detalló que la bebé nació por cesárea, y sobre cómo se encuentra Dulce María, dijo”, va poco a poco, pero bueno, no descansa mucho porque obviamente pues tiene que darle de comer”.

A través de su perfil de Instagram, Dulce María compartió un video en blanco y negro en Instagram en el que aparecen sus manos, las de Paco y las de a pequeña María Paua.