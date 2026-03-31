Anne Hathaway y Meryl Streep deslumbran en CDMX con el primer vistazo de El Diablo Viste a la Moda 2

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del glamour internacional con el primer vistazo de El Diablo Viste a la Moda 2, protagonizado por Anne Hathaway y Meryl Streep, quienes eligieron el país como punto de partida de su gira global.

El escenario fue el icónico Museo Anahuacalli, donde la moda y el cine se fusionaron en una experiencia única. La noche contó con el respaldo de Bvlgari y la participación de 20 diseñadores, quienes reinterpretaron el universo estético de la película a través de una pasarela que rindió homenaje a su legado fashion.

Mi familia aún no ha visto esta película, y ustedes están por verla. Meryl Streep.

Mauricio López

Inspirada en el legado de la primera entrega, la pasarela presentó looks que evocan el estilo icónico de la historia, mientras las protagonistas se mostraron cercanas y emocionadas ante el público mexicano. El rojo siendo la estrella de la noche. La prensa y los invitados pudieron ver los primeros 20 minutos de la película, una oportunidad que nadie más en el mundo ha tenido.

Mauricio López

La elección de México como primera parada pone en alto el resto del tour. La energía de la ciudad y su creciente relevancia cultural la posicionan como un destino imprescindible para lanzamientos globales.