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Anne Hathaway y Meryl Streep deslumbran en CDMX con el primer vistazo de El Diablo Viste a la Moda 2

México fue la primera parada de la gira global, con una noche de moda, celebridades y glamour en el Museo Anahuacalli

Marzo 30, 2026 • 
Tania Franco
Anne Hathaway y Meryl Streep deslumbran en CDMX con el primer vistazo de El Diablo Viste a la Moda 2

Mauricio López.

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del glamour internacional con el primer vistazo de El Diablo Viste a la Moda 2, protagonizado por Anne Hathaway y Meryl Streep, quienes eligieron el país como punto de partida de su gira global.

El escenario fue el icónico Museo Anahuacalli, donde la moda y el cine se fusionaron en una experiencia única. La noche contó con el respaldo de Bvlgari y la participación de 20 diseñadores, quienes reinterpretaron el universo estético de la película a través de una pasarela que rindió homenaje a su legado fashion.

Mi familia aún no ha visto esta película, y ustedes están por verla.
Meryl Streep.
Anne Hathaway y Meryl Streep deslumbran en CDMX con el primer vistazo de El Diablo Viste a la Moda 2

Mauricio López

Inspirada en el legado de la primera entrega, la pasarela presentó looks que evocan el estilo icónico de la historia, mientras las protagonistas se mostraron cercanas y emocionadas ante el público mexicano. El rojo siendo la estrella de la noche. La prensa y los invitados pudieron ver los primeros 20 minutos de la película, una oportunidad que nadie más en el mundo ha tenido.

Anne Hathaway y Meryl Streep deslumbran en CDMX con el primer vistazo de El Diablo Viste a la Moda 2

Mauricio López

La elección de México como primera parada pone en alto el resto del tour. La energía de la ciudad y su creciente relevancia cultural la posicionan como un destino imprescindible para lanzamientos globales.

Anne Hathaway Meryl Streep El Diablo Viste a La Moda
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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