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El fenómeno detrás de The Housemaid’s Secret: lo que debes saber antes de leerla

La esperada secuela del éxito viral continúa conquistando lectores con nuevos giros y secretos aún más oscuros

Marzo 31, 2026 • 
Camila Torre Forcén
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Tras el éxito rotundo que tuvo la película de The Housemaid, la historia creada por Freida McFadden regresa con una segunda entrega en la gran pantalla que ha captado la atención de miles de lectores para prepararse antes de que se estrene en cines: The Housemaid’s Secret. Este nuevo libro no solo retoma la tensión psicológica que convirtió a la primera novela en un fenómeno mundial, sino que la lleva a un nivel aún más alto.

La historia vuelve a centrarse en Millie, un personaje que intenta reconstruir su vida después de los eventos que sucedieron en el primer libro. Sin embargo, su intento por empezar de nuevo se interrumpe cuando consigue trabajo en una casa que aparentemente es perfecta… pero una vez más, nada es lo que parece. La dinámica familiar, los secretos ocultos y las tensiones silenciosas se convierten de nuevo en el eje de la historia que juega constantemente con la percepción del lector.

A diferencia de muchas secuelas, esta no se limita a repetir la fórmula original dando giros inesperados, sino que introduce nuevos giros de misterio y personajes que complican la trama. La sensación de desconfianza en los personajes se mantiene haciendo que el lector dude de cada personaje y de sus verdaderas intenciones.

El libro ha ganado popularidad gracias a las redes sociales, donde los lectores han compartido sus teorías y reacciones, impulsando su éxito de manera natural y orgánica. Este fenómeno ha convertido a la saga en una de las más comentadas dentro del thriller contemporáneo, especialmente entre quienes disfrutan de historias rápidas, intensas y llenas de suspenso.

Aunque mantiene el tono oscuro y adictivo de la primera entrega, The Housemaid’s Secret se diferencia al explorar más a fondo la psicología de sus personajes. No solo enriquece la narrativa, sino que también eleva la tensión emocional, manteniendo al lector enganchado hasta la última página. Confirmando que la historia de Millie está lejos de terminar. Con una base de fans en constante crecimiento, queda claro que el universo creado por McFadden sigue dando de qué hablar.

Sydney Sweeney
Camila Torre Forcén
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