Britney Spears reaparece con sus hijos tras polémico arresto

Britney Spears reapareció en un video en redes sociales en compañía de sus hijos Sean de 20 años y Jayden de 19, a bordo de un yate. En su cuenta de Instagram que ahora se encuentra como privada para quienes no la siguen, Spears hizo público el momento familiar después de ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol el pasado 3 de marzo.

Sean y Jayden, son fruto de la relación que tuvieron Britney y Kevin Federline. De acuerdo con fuentes cercanas, ambos jóvenes han estado acompañando a su mamá en este proceso, ayudándola a enfocarse en su bienestar personal.

El viaje en yate simboliza la unión que existe entre ellos tras las tensiones y distancias que enfrentaron en el pasado.

Esta fue la primera vez en meses que Sean compartió tiempo con su madre, pues si bien, Jayden la había visitado poco después del arresto y en Navidad, su hermano mayor no había estado con ella desde el año pasado.