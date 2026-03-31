Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Britney Spears reaparece con sus hijos tras polémico arresto

La cantante se mostró sonriente y cercana a sus hijos a bordo de un yate

Marzo 31, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
britney-spears-hijos.jpeg

Britney Spears reapareció en un video en redes sociales en compañía de sus hijos Sean de 20 años y Jayden de 19, a bordo de un yate. En su cuenta de Instagram que ahora se encuentra como privada para quienes no la siguen, Spears hizo público el momento familiar después de ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol el pasado 3 de marzo.

Sean y Jayden, son fruto de la relación que tuvieron Britney y Kevin Federline. De acuerdo con fuentes cercanas, ambos jóvenes han estado acompañando a su mamá en este proceso, ayudándola a enfocarse en su bienestar personal.

El viaje en yate simboliza la unión que existe entre ellos tras las tensiones y distancias que enfrentaron en el pasado.

Esta fue la primera vez en meses que Sean compartió tiempo con su madre, pues si bien, Jayden la había visitado poco después del arresto y en Navidad, su hermano mayor no había estado con ella desde el año pasado.

Britney Spears
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
unnamed (11).jpg
Entretenimiento
Películas que se estrenan próximamente para ver este mes de abril
Marzo 31, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
anne-hathaway-meryl-streep-cdmx.jpeg
Entretenimiento
Los looks que eligieron Anne Hathaway y Meryl Streep para su visita a CDMX
Marzo 31, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-video-elizabeth-taylor
Entretenimiento
Taylor Swift estrena videoclip y rinde homenaje a “Elizabeth Taylor”
Marzo 31, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
cristian castro
Entretenimiento
Cristian Castro habla de sus planes tras terminar la preparatoria
Marzo 31, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
Entretenimiento
¿Qué pasó con el departamento de J.F.K Jr. tras su muerte? La sorprendente historia real detrás de Love Story
Después del trágico accidente aéreo de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, el destino del icónico loft en Tribeca fue comprado por un famoso actor
Marzo 30, 2026
 · 
Tania Franco
Anne Hathaway y Meryl Streep llegan a México y sorprenden en la Casa Azul de Frida Kahlo
Entretenimiento
Anne Hathaway y Meryl Streep llegan a México y sorprenden en la Casa Azul de Frida Kahlo
La visita desató euforia entre fans mexicanos, quienes no perdieron la oportunidad de verlas de cerca por la promoción de “El Diablo Viste a la Moda 2"
Marzo 30, 2026
 · 
Tania Franco
Anne Hathaway y Meryl Streep deslumbran en CDMX con el primer vistazo de El Diablo Viste a la Moda 2
Entretenimiento
Anne Hathaway y Meryl Streep deslumbran en CDMX con el primer vistazo de El Diablo Viste a la Moda 2
México fue la primera parada de la gira global, con una noche de moda, celebridades y glamour en el Museo Anahuacalli
Marzo 30, 2026
 · 
Tania Franco
lucerojpeg
Entretenimiento
Lucero celebra 46 años de carrera con un sold out en el Auditorio Nacional
La cantante ofreció un concierto en el que incluyó los éxitos de su trayectoria musical
Marzo 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez