Cristian Castro habla de sus planes tras terminar la preparatoria

A dos semanas de concluir la preparatoria, Cristian Castro manifestó que su deseo es entrar a la universidad y cumplir una de sus metas que había postergado durante años debido a que dedicó su tiempo a construir su carrera artística.

A la par de sus estudios, Cristian Castro ha tenido que viajar por sus compromisos musicales y ha presentado sus exámenes desde diferentes lugares del mundo.

“Se me ha dificultado bastante en los viajes. He hecho exámenes desde Londres, desde España, y desde distintos lugares”, precisó el cantante.

En entrevista con Venteando, dijo que todavía no elige la carrera que quiere estudiar, pero que entre las opciones están la docencia, administración de empresas, contabilidad y ciencias.

Cristian expresó, “ahora voy a tratar de hacer mi universidad presencial, gracias a ustedes lo pienso lograr y eso ha sido mi sueño toda la vida, que estoy pensando qué estudiar. De verdad que no me puedo decidir si va a ser una carrera de servicio como la docencia o va a ser una carrera como Administración de empresas, quizás contabilidad, no sé, ciencias también, pero la verdad que la docencia me gustaría mucho porque siempre que veo un maestro me parece la persona más valiosa de este mundo”.

Cristian dijo que su mamá lo ha inspirado a continuar con sus estudios universitarios. “Mi madre sí se pudo recibir en la universidad, en la UNAM. Estudió Relaciones Internacionales, y me sentí muy motivado por ella, y sobre todo en deuda con ella, conmigo mismo, con la familia”.