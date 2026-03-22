Esta primavera lleva el accesorio clave: collar de corazón

La clave está en cómo se lleva: cadenas finas superpuestas con distintos largos, un dije estructurado sobre camisas abiertas o una pieza más pulida combinada con básicos monocromáticos. El corazón funciona como punto focal sin esfuerzo, aportando intención y carácter a estilismos diarios.

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Cómo llevarlo con Pandora

Pandora presenta una selección de joyería en forma de corazón dentro de sus colecciones permanentes, en plata esterlina y con acabados en baño de oro de 14k. Las versiones más delicadas funcionan perfecto para un efecto layering suave; las más definidas, en cambio, se convierten en el centro absoluto del look.

Además, las piezas grabables permiten llevar la tendencia un paso más allá: personalizar el dije con iniciales, fechas o palabras que conviertan el accesorio en algo propio. Una forma de sumar significado sin sacrificar estilo.

Con la llegada del Día de las Madres, el collar de corazón también se posiciona como un regalo natural: atemporal, versátil y fácil de integrar al día a día.

Esta temporada, el corazón no es solo un símbolo. Es el accesorio que define el look.

