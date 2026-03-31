CHANEL y le19M presentan la Galerie du 19M Shanghai

Liderado por la Galerie du 19M, este nuevo proyecto internacional encarnará los valores fundacionales de los Métiers d’art: pasión, transmisión, innovación y generosidad. Celebrado en Shanghái, ciudad de contrastes, intercambio y vitalidad creativa, fomentará el diálogo entre las Maisons d’art de le19M y las escenas creativas contemporáneas de China y Francia.

Ubicada en el corazón de la ciudad, frente al Bund, la Galerie du 19M Shanghai invitará a sus visitantes —aficionados al arte y la artesanía, estudiantes, familias o simplemente curiosos— a embarcarse en un viaje a través de una exposición inmersiva. Centrándose en el saber hacer tradicional y revelando la riqueza de un extraordinario patrimonio vivo, este proyecto unirá la excelencia de los Métiers d’art franceses con el dinamismo del panorama artesanal y cultural chino actual.

«Con este nuevo proyecto internacional, la Galerie du 19M extiende los valores de las Maisons d’art —pasión, transmisión y generosidad— más allá de sus muros parisinos. A través de un diálogo creativo pensado para todos los públicos, el proyecto ofrece una exploración sensorial de los Métiers d’art, que combina patrimonio, técnicas contemporáneas y experiencias participativas, reafirmando el estatus del saber hacer como lenguaje creativo universal». Bruno Pavlovsky, Presidente de CHANEL SAS, Presidente de CHANEL Fashion y Presidente de le19M.

Fundada por CHANEL en 2021, le19M ha reunido a once Maisons d’art de moda y decoración, y a sus equipos de más de 700 artesanos y expertos con un saber hacer excepcional. También alberga la Galerie du 19M, un espacio abierto a todos, dedicado a la transmisión y celebración de los Métiers d’art.

Como tercera edición internacional de la Galerie du 19M, esta edición en Shanghái marcará un hito importante: el proyecto ocupará toda la tercera planta del Museo de Arte de Pudong, adoptando la forma de un recorrido lúdico e inspirador.

La Galerie du 19M Shanghái ofrecerá:

- Una introducción al singular saber hacer de las Maisons d’art de le19M,

destacando las herramientas y técnicas de los Métiers d’art.

- Una exposición colectiva de creaciones artesanales de artistas y artesanos chinos y franceses, varios de los cuales colaboran con le19M Maisons d’art, y cuyo comité editorial está compuesto por cuatro figuras creativas:

Gong Yan, curadora, directora y directora artística de Power Station of Art en Shanghái

Lin Tianmiao, artista contemporánea, residente y trabajadora en Pekín

Zhang Lei, fundadora y directora del estudio de diseño PINWU y de la biblioteca de diseño RONG en Hangzhou

Christelle Kocher, directora artística de Maison Lemarié y Atelier Lognon, en le19M en París

Una exposición retrospectiva que celebra el centenario de la casa de bordado y tejido Lesage. Esta exposición, que se presentó en la Galerie du 19M de París de septiembre de 2024 a enero de 2025, reúne creaciones icónicas de la Maison y recorre un siglo de tradición artesanal, desde su fundación en 1924 hasta los bordados y tweeds más recientes creados por Lesage para la Casa CHANEL. Forjado por tres generaciones de maestros artesanos, y gracias a su singular capacidad para reinventar su oficio, este legado continúa evolucionando en una combinación única de arte, experimentación, preservación de las tradiciones y un audaz espíritu aventurero.

Un programa de charlas y talleres creativos. Charlas, talleres participativos y actividades educativas completarán la experiencia para todos los públicos. La Galerie du 19M Shanghai ofrecerá eventos interactivos para explorar aún más este singular diálogo entre los Métiers d’art y las escenas creativas francesa y china.