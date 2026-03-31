CHANEL y le19M presentan la Galerie du 19M Shanghai
Fundada por CHANEL y dedicada a la creación y transmisión de los Métiers d’art de la Moda y la decoración, le19M presentará un programa cultural abierto a todo el público del viernes 25 de septiembre al domingo 15 de noviembre de 2026 en el Museo de Arte de Pudong (MAP) en Shanghái.
Liderado por la Galerie du 19M, este nuevo proyecto internacional encarnará los valores fundacionales de los Métiers d’art: pasión, transmisión, innovación y generosidad. Celebrado en Shanghái, ciudad de contrastes, intercambio y vitalidad creativa, fomentará el diálogo entre las Maisons d’art de le19M y las escenas creativas contemporáneas de China y Francia.
Ubicada en el corazón de la ciudad, frente al Bund, la Galerie du 19M Shanghai invitará a sus visitantes —aficionados al arte y la artesanía, estudiantes, familias o simplemente curiosos— a embarcarse en un viaje a través de una exposición inmersiva. Centrándose en el saber hacer tradicional y revelando la riqueza de un extraordinario patrimonio vivo, este proyecto unirá la excelencia de los Métiers d’art franceses con el dinamismo del panorama artesanal y cultural chino actual.
«Con este nuevo proyecto internacional, la Galerie du 19M extiende los valores de las Maisons d’art —pasión, transmisión y generosidad— más allá de sus muros parisinos. A través de un diálogo creativo pensado para todos los públicos, el proyecto ofrece una exploración sensorial de los Métiers d’art, que combina patrimonio, técnicas contemporáneas y experiencias participativas, reafirmando el estatus del saber hacer como lenguaje creativo universal». Bruno Pavlovsky, Presidente de CHANEL SAS, Presidente de CHANEL Fashion y Presidente de le19M.
Fundada por CHANEL en 2021, le19M ha reunido a once Maisons d’art de moda y decoración, y a sus equipos de más de 700 artesanos y expertos con un saber hacer excepcional. También alberga la Galerie du 19M, un espacio abierto a todos, dedicado a la transmisión y celebración de los Métiers d’art.
Como tercera edición internacional de la Galerie du 19M, esta edición en Shanghái marcará un hito importante: el proyecto ocupará toda la tercera planta del Museo de Arte de Pudong, adoptando la forma de un recorrido lúdico e inspirador.
La Galerie du 19M Shanghái ofrecerá:
- Una introducción al singular saber hacer de las Maisons d’art de le19M,
destacando las herramientas y técnicas de los Métiers d’art.
- Una exposición colectiva de creaciones artesanales de artistas y artesanos chinos y franceses, varios de los cuales colaboran con le19M Maisons d’art, y cuyo comité editorial está compuesto por cuatro figuras creativas:
Gong Yan, curadora, directora y directora artística de Power Station of Art en Shanghái
Lin Tianmiao, artista contemporánea, residente y trabajadora en Pekín
Zhang Lei, fundadora y directora del estudio de diseño PINWU y de la biblioteca de diseño RONG en Hangzhou
Christelle Kocher, directora artística de Maison Lemarié y Atelier Lognon, en le19M en París
Una exposición retrospectiva que celebra el centenario de la casa de bordado y tejido Lesage. Esta exposición, que se presentó en la Galerie du 19M de París de septiembre de 2024 a enero de 2025, reúne creaciones icónicas de la Maison y recorre un siglo de tradición artesanal, desde su fundación en 1924 hasta los bordados y tweeds más recientes creados por Lesage para la Casa CHANEL. Forjado por tres generaciones de maestros artesanos, y gracias a su singular capacidad para reinventar su oficio, este legado continúa evolucionando en una combinación única de arte, experimentación, preservación de las tradiciones y un audaz espíritu aventurero.
Un programa de charlas y talleres creativos. Charlas, talleres participativos y actividades educativas completarán la experiencia para todos los públicos. La Galerie du 19M Shanghai ofrecerá eventos interactivos para explorar aún más este singular diálogo entre los Métiers d’art y las escenas creativas francesa y china.