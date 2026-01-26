Will Smith y Jada Pinkett apoyan a Jaden en su debut histórico en la Fashion Week de París 2026

Will Smith y Jada Pinkett Smith viajaron a París para apoyar a su hijo Jaden en un momento clave de su carrera: su debut como director creativo masculino de Christian Louboutin durante la Fashion Week. La presencia de ambos no pasó desapercibida, especialmente por tratarse de una
de las parejas más comentadas de Hollywood, cuyo matrimonio ha sido definido por ellos mismos como poco convencional, marcado por años de separación emocional, procesos públicos de reconciliación y una narrativa que rompió con la idea tradicional del matrimonio.
Una familia poco convencional
A pesar de las controversias —incluida la recordada cachetada de Will Smith en los Premios Oscar—, la pareja ha mostrado una constante: el respaldo absoluto a sus hijos. En París, Will y Jada asistieron juntos al evento, coordinando looks en color negro y luciendo característicos zapatos de Christian Louboutin, reafirmando su apoyo familiar en uno de los escenarios más relevantes de la moda internacional.
El debut de Jaden Smith
La presentación se llevó a cabo el 21 de enero en París y fue concebida como una experiencia inmersiva, un recorrido progresivo por distintos espacios diseñados para introducir al visitante en el universo creativo de Jaden Smith. Lejos de una pasarela tradicional, el proyecto combinó moda, arte, historia y narrativa personal, marcando una nueva etapa para la maison francesa y para el propio Jaden como creador.
Un enfoque artístico creativo y artesanal
Las imágenes de la colección fueron realizadas de manera análoga, utilizando métodos tempranos de cuarto oscuro. Cada fotografía fue capturada bajo una tela y revelada a mano, donde soluciones químicas a base de plata permitieron que la imagen emergiera lentamente, reforzando la idea de proceso, tiempo y autoría. Con este debut, Jaden Smith no solo redefine el lenguaje masculino de Christian Louboutin, sino que consolida su lugar como una de las voces creativas más interesantes de su generación.