Will Smith rompió el silencio sobre la cachetada en los Oscar, a ritmo de rap con esta canción

Tras un periodo de perfil bajo después del controvertido incidente en los Premios de la Academia 2022, Will Smith regresa al mundo de la música a dos décadas de su anterior álbum, con su nueva producción de larga duración titulada “Based on a True Story”. En este trabajo, lanzado recientemente, el actor ganador del Oscar no ha dudado en abordar directamente la infame bofetada que propinó a Chris Rock en pleno escenario , y que marcó un punto de inflexión en su carrera, además de generar un intenso debate mediático.

¿Cómo aborda Will Smith la polémica de los Oscar en su nuevo álbum?

Desde el primer segundo de su nuevo disco, Will Smith deja claro que no va a esquivar el tema que lo mantuvo en el ojo del huracán durante los últimos años. La canción que abre “Based on a True Story”, titulada “Int. Barbershop – Day”, irrumpe con una frase contundente: “Will Smith está cancelado”. A lo largo del tema, se simula una conversación en una barbería donde diversas voces comentan sobre la situación del actor , mientras hacen referencias directas al incidente con Chris Rock y la reacción posterior del público.

¿Qué dice Will Smith en su canción sobre la bofetada a Chris Rock?

En la letra de “Int. Barbershop – Day”, Will Smith se atreve a rapear sobre los momentos posteriores a la bofetada, incluso con la frase que se hizo viral: “Él y Jada están locos, chica, ¿de qué estás hablando? / Será mejor que no digas el nombre de su esposa”. Esta línea evoca el momento en que Smith, tras abofetear a Chris Rock por una broma sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith, gritó desde su asiento: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”. La canción también hace alusión a los rumores sobre la posible devolución del Oscar que ganó esa misma noche por su papel en “El método Williams”, aunque finalmente esto no ocurrió.

¿Por qué Will Smith tardó tanto en lanzar un nuevo álbum?

“Based on a True Story” marca el regreso de Will Smith a la música después de 20 años desde su último álbum, “Lost and Found” (2005). Según Omarr Rambert, productor ejecutivo del nuevo disco, este periodo de ausencia musical estuvo marcado por una profunda reflexión tras el incidente de los Oscar.

Rambert explicó que esta fue la primera vez que Will Smith no fue percibido como “el bueno” por el público, y que el álbum representa un intento de mostrarse vulnerable, honesto y revelar otras facetas de sí mismo. Antes de grabar, Smith buscó consejo de figuras importantes del hip hop como Jay-Z y Kendrick Lamar, quienes lo animaron a ser auténtico y a expresar aquellas cosas que siempre había temido decir.

¿Qué otros temas explora Will Smith en “Based on a True Story”?

Además de abordar la polémica de los Oscar, Will Smith explora en “Based on a True Story” temas como la resiliencia en tiempos difíciles y sus propias luchas internas. En canciones como “You Can Make It”, lanzada previamente, Smith comparte un mensaje de esperanza y superación personal. El álbum también incluye colaboraciones con artistas como India Martínez, Teyana Taylor, Joyner Lucas y su propio hijo, Jaden Smith , lo que demuestra la diversidad de influencias y la madurez artística que ha alcanzado en este nuevo trabajo.

¿Qué rol jugó la familia en el resurgir de Will Smith?

Aunque las declaraciones de Jada Pinkett Smith sobre su “vida separada” de Will generaron titulares que sacudieron a Hollywood, Omarr Rambert insiste en que la familia del actor está más unida que nunca. Will y Jada comparten momentos en las fiestas, celebran con sus hijos Willow y Jaden, y se dan apoyo mutuo pese a los retos de la exposición mediática.

El actor y rapero ha reconocido que se vio obligado a reconocer “las partes de sí mismo que nunca quiso mostrar”, como lo son las inseguridades y la ira. Para Rambert, Smith por años encarnó la imagen de “El Príncipe del Rap” y se negaba a revelar facetas más tristes o complejas de su personalidad. La bofetada en los Oscar, así como las controversias familiares, lo empujaron a explorar de manera pública esos rincones que antes prefería ocultar.

¿Cómo influyó la polémica con Chris Rock en la carrera de Will Smith?

La llamada “Slapgate” produjo un efecto inmediato en la trayectoria de Will Smith, quien se aisló durante un tiempo y viajó a la India para retomar el yoga y la meditación. Ese retiro coincidió con un aluvión de proyectos en pausa y críticas desde las redes sociales, lo que llevó a muchos a pensar que su carrera cinematográfica quedaría en suspenso. Sin embargo, la taquilla de “Bad Boys: Ride or Die”, estrenada en 2024, rompió los pronósticos y recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo, lo que demostró que el público todavía conectaba con la faceta de héroe carismático de Smith.

El nuevo álbum reivindica su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Canciones como “You Can Make It”, interpretada en los BET Awards de 2024, aluden a su capacidad de resiliencia. El artista admite que ahora entiende mejor que nunca cuán delgada es la línea entre ser adorado y ser demonizado.

¿Qué planes de futuro tiene Will Smith tras su regreso musical?

Tras el lanzamiento de “Based on a True Story”, Will Smith anunció una gira que lo llevará a presentarse en Marruecos, Europa y el Reino Unido durante el verano. Fuentes cercanas a Hollywood también señalan que el actor está en conversaciones con Netflix para protagonizar un proyecto de comedia que marcaría su regreso a grandes plataformas.

En las últimas semanas, ha dedicado parte de su tiempo a iniciativas sociales, como su visita a un centro de detención juvenil en Filadelfia, donde buscó inspirar a los jóvenes mediante charlas sobre superación personal. De igual manera, recibió un homenaje en su antigua escuela secundaria, Overbrook, con la inauguración de la calle Will Smith Way.

El propio Smith define el proceso de creación de este álbum como un periodo de exploración personal en el que finalmente abrazó “las partes despreciadas” de sí mismo, como el miedo, la ira y la tristeza. Esa confrontación con sus emociones se refleja en la energía de las 14 pistas de “Based on a True Story”, donde rapea con un tono que alterna la confesión y el optimismo, mientras intenta mostrarse más real y menos preocupado por complacer a todo el mundo.

Will Smith ha asegurado que este será el periodo creativo más importante de su vida. El actor y rapero confía en que el disco no solo le sirva para reparar su imagen, sino también para conectar con el público en un nivel más humano. El camino hacia la redención mediática no ha estado exento de turbulencias, pero su regreso parece estar encontrando eco en los fanáticos que esperaban volver a escucharlo.