Complice, la nueva propuesta de Longchamp para Primavera–Verano 2026

Entre París y la playa, nuestra mujer parisina cultiva una elegancia libre y elige bolsos capaces de acompañarla en cada uno de sus movimientos. Complice encarna esta dualidad con naturalidad, adaptándose a su libertad de estilo y a su espíritu viajero.

Para la temporada primavera-verano, las creaciones Complice; reconocibles por su emblemático cuero graneado, se combinan con una ligera lona de algodón que revela toda su suavidad y modernidad. Compañeros atemporales, diseñados para acompañar a la mujer Longchamp allí donde sus deseos la lleven.

Olas, sol y brisa marina: nada se resiste a la silueta bi-material de este nuevo diseño. Sobre su lona color crudo se dibuja un bolsillo en cuero caramelo luminoso que evoca la curva redondeada de los modelos íntegramente en cuero, creando un sutil efecto trompe-l’œil.

Cortesía

El bolso se presenta en tres tamaños, del más pequeño al más grande, para acompañar cada momento del día y recorrer paisajes soleados sin renunciar al espacio… ni al estilo.

Lista para su sesión de surf, la mujer parisina guarda su toalla y sus sandalias en su bolso. Elegante y funcional, puede llevarse al hombro o en el antebrazo con un solo gesto.

Con la versión bucket, inspirada en los bolsos marineros, navega libremente gracias a la correa ajustable que permite llevarlo cruzado (crossbody).

Al caer la noche, opta por el formato mini, cuyas asas suaves acompañan sus pasos de baile hasta los primeros rayos del sol. Sea cual sea el momento del día, la hebilla ardillón firma estos tres nuevos modelos, pensados para llevarse de múltiples maneras con estilo y ligereza.