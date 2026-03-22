Revista
Moda

Complice, la nueva propuesta de Longchamp para Primavera–Verano 2026

Esta temporada, la Maison reinterpreta uno de sus diseños emblemáticos, anteriormente conocido como Le Fouloné Toilé, que evoluciona y se renombra como Complice, reflejando una visión más contemporánea de la versatilidad y el estilo en movimiento.

Marzo 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
LONGCHAMP_LE_FOULONNE_TOILE_1.png

Cortesía

Entre París y la playa, nuestra mujer parisina cultiva una elegancia libre y elige bolsos capaces de acompañarla en cada uno de sus movimientos. Complice encarna esta dualidad con naturalidad, adaptándose a su libertad de estilo y a su espíritu viajero.

Para la temporada primavera-verano, las creaciones Complice; reconocibles por su emblemático cuero graneado, se combinan con una ligera lona de algodón que revela toda su suavidad y modernidad. Compañeros atemporales, diseñados para acompañar a la mujer Longchamp allí donde sus deseos la lleven.

Olas, sol y brisa marina: nada se resiste a la silueta bi-material de este nuevo diseño. Sobre su lona color crudo se dibuja un bolsillo en cuero caramelo luminoso que evoca la curva redondeada de los modelos íntegramente en cuero, creando un sutil efecto trompe-l’œil.

LONGCHAMP_LE_FOULONNE_COMPLICE_9.png

Cortesía

El bolso se presenta en tres tamaños, del más pequeño al más grande, para acompañar cada momento del día y recorrer paisajes soleados sin renunciar al espacio… ni al estilo.

Lista para su sesión de surf, la mujer parisina guarda su toalla y sus sandalias en su bolso. Elegante y funcional, puede llevarse al hombro o en el antebrazo con un solo gesto.

Con la versión bucket, inspirada en los bolsos marineros, navega libremente gracias a la correa ajustable que permite llevarlo cruzado (crossbody).

Al caer la noche, opta por el formato mini, cuyas asas suaves acompañan sus pasos de baile hasta los primeros rayos del sol. Sea cual sea el momento del día, la hebilla ardillón firma estos tres nuevos modelos, pensados para llevarse de múltiples maneras con estilo y ligereza.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
La chaqueta Chanel de mujer que Harry Styles convirtió en su nuevo statement
Moda
La chaqueta Chanel de mujer que Harry Styles convirtió en su nuevo statement
Marzo 20, 2026
 · 
Tania Franco
Icons_2026_OnFigure_Natalie_HW_Landmark_4x5.jpg
Moda
Tiffany & Co. anuncia a la actriz Natalie Portman como reciente embajadora global de la Casa
Marzo 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Esto podría costar el vestido Vivienne Westwood que Zendaya reutilizó más de 10 años después
Moda
Esto podría costar el vestido Vivienne Westwood que Zendaya reutilizó más de 10 años después
Marzo 18, 2026
 · 
Tania Franco
chanel_nicole-kidman-wore-chanel-at-the-98th-oscars-150326_2-LD.jpg
Moda
Celebridades que vistieron CHANEL durante la 98° edición de los Premios Oscar
Marzo 17, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El significado detrás de su look de Kate Middleton en el St. Patrick’s Day
Moda
El significado detrás del look de Kate Middleton en el St. Patrick’s Day
La princesa de Gales reafirma una tradición centenaria al liderar el desfile militar y repartir tréboles
Marzo 17, 2026
 · 
Tania Franco
zara-colab-galliano.jpeg
Moda
John Galliano anuncia una inesperada colaboración con Zara
El antiguo director creativo de Margiela y Dior trabajará con la firma de moda durante los próximos dos años en el desarrollo de colecciones especiales
Marzo 17, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
tendencias-en-zapatos-que-no-te-pueden-faltar-esta-temporada.png
Moda
Tendencias en zapatos que no te pueden faltar esta temporada
Noviembre 30, 2023
 · 
Caras
Los mejores outfits de Philippine Leroy-Beaulieu que confirman que el estilo no tiene edad
Moda
Los mejores outfits de Philippine Leroy-Beaulieu que confirman que el estilo no tiene edad
La actriz francesa que robó las miradas en “Emily in Paris” se consolida como un ícono de moda con looks audaces, elegantes y atemporales
Diciembre 26, 2025
 · 
Tania Franco