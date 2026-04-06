Lewis Hamilton es captado con Kim Kardashian a bordo de un Ferrari F40

En las imágenes que circularon en redes sociales, se le observa conduciendo un icónico Ferrari F40 por calles urbanas de Tokio, evocando la estética de la cultura automovilística japonesa y el cine de velocidad.

Lo que más llamó la atención fue la participación de la empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian, con quien ha sido relacionado sentimentalmente tras sus apariciones juntos.

Kim aparece como acompañante en el vehículo en algunas tomas del video. De acuerdo con publicaciones y clips, Kim forma parte del recorrido nocturno mientras Hamilton ejecuta maniobras controladas.

Este video se suma a una serie de contenidos similares que el siete veces campeón del mundo ha realizado en Japón, donde combina su presencia en el GP con producciones audiovisuales ligadas a la cultura automotriz local. En esta ocasión, el uso del Ferrari F40 -considerado uno de los superdeportivos más emblemáticos de la marca italiana- reforzó el atractivo visual del proyecto, al tratarse de un vehículo clásico altamente valorado por coleccionistas y aficionados.