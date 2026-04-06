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Lewis Hamilton es captado con Kim Kardashian a bordo de un Ferrari F40

El piloto británico volvió a generar revuelo tras la difusión de un video grabado en Japón en el que realiza maniobras de derrape al estilo “Tokyo Drift”

Abril 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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En las imágenes que circularon en redes sociales, se le observa conduciendo un icónico Ferrari F40 por calles urbanas de Tokio, evocando la estética de la cultura automovilística japonesa y el cine de velocidad.

Lo que más llamó la atención fue la participación de la empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian, con quien ha sido relacionado sentimentalmente tras sus apariciones juntos.

Kim aparece como acompañante en el vehículo en algunas tomas del video. De acuerdo con publicaciones y clips, Kim forma parte del recorrido nocturno mientras Hamilton ejecuta maniobras controladas.

Este video se suma a una serie de contenidos similares que el siete veces campeón del mundo ha realizado en Japón, donde combina su presencia en el GP con producciones audiovisuales ligadas a la cultura automotriz local. En esta ocasión, el uso del Ferrari F40 -considerado uno de los superdeportivos más emblemáticos de la marca italiana- reforzó el atractivo visual del proyecto, al tratarse de un vehículo clásico altamente valorado por coleccionistas y aficionados.

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Lewis Hamilton Kim Kardashian
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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