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¿Cuándo se estrena el episodio de la crucifixión en The Chosen? La fecha clave que marcará la serie

Después de cinco temporadas, la serie alcanza su punto más emocional con un episodio que impactó incluso a sus propios actores.

Abril 04, 2026 • 
Tania Franco
¿Cuándo se estrena el episodio de la crucifixión en The Chosen? La fecha clave que marcará la serie

Instagram: The Chosen.

La serie de The Chosen se ha popularizado y roto récords mundiales con los años, debido a que trae la historia de Jesús y sus discípulos de manera fresca, humana y más empática.

¿Cuándo se estrena el episodio de la crucifixión en The Chosen? La fecha clave que marcará la serie

Instagram: The Chosen.

Al momento, llevan 5 temporadas, y fue durante la Semana Santa, donde anunciaron que el estreno del episodio de la crucifixión llegará el 15 de noviembre del 2026 en Prime Video.

¿Cuándo se estrena el episodio de la crucifixión en The Chosen? La fecha clave que marcará la serie

The Chosen - IG

La escena de la crucifixión

Quizá la más esperada y temida de The Chosen— se convirtió también en la más difícil de enfrentar para todo el equipo. El propio Jonathan Roumie ha confesado que sentía temor ante la llegada de este momento, no solo por su carga actoral, sino por el peso espiritual que implica interpretar a Jesús en su sacrificio final.

¿Cuándo se estrena el episodio de la crucifixión en The Chosen? La fecha clave que marcará la serie

Instagram: The Chosen

En redes, los fans han reaccionado de forma similar, siendo que muchos aseguran no estar listos para ver esa escena después de haber conectado tan profundamente con el personaje. Y es que la interpretación de Roumie ha trascendido la pantalla; el actor ha compartido que se somete a una preparación espiritual constante para dar vida a Jesús, un compromiso que se refleja en cada escena y que hace que este episodio, más que un momento televisivo, se sienta como una experiencia profundamente emocional.

semana santa
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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