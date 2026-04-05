Aitana le hace una confesión a Rosalía en público sobre su ex

Aitana se confesó con Rosalía sobre su vida sentimental, durante su concierto, sin mencionar directamente a Sebastián Yatra, expresó, “me dijo que al cumplir el año de relación podría serme infiel”. Según relató, la relación terminó tras descubrir que él consideraba posible engañarla después de cierto tiempo juntos, situación que ella calificó como inaceptable y determinante para ponerle fin a su romance.

La cantante Rosalía sorprendió a sus seguidores durante una de las fechas de su gira LUX Tour al invitar inesperadamente a Aitana al escenario en el Movistar Arena de Madrid. La aparición no había sido anunciada oficialmente y generó gran expectación entre los asistentes, quienes reaccionaron con entusiasmo al ver juntas a dos de las artistas más populares del pop español actual.

El momento ocurrió durante el ya conocido segmento del “confesionario”, una dinámica dentro del espectáculo que simula un espacio íntimo en el que Rosalía conversa con invitados o fans sobre experiencias personales. En esta ocasión, la presencia de Aitana convirtió el segmento en uno de los puntos más comentados del concierto.

La conversación también dejó entrever la conexión de ambas artistas, quienes compartieron experiencias similares en el ámbito amoroso.