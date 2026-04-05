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La escena de “La Pasión de Cristo” que convirtió al actor de Barrabás en católico

La cinta dirigida por Mel Gibson, impactó a millones de espectadores, y dejó huella en quienes participaron en su rodaje

Abril 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Uno de los testimonios más difundidos es el del actor que interpretó a Barrabás, cuya experiencia durante la filmación se convirtió en un punto de inflexión espiritual en su vida personal.

De acuerdo con entrevistas y relatos compartidos en medios católicos y testimoniales, el momento decisivo ocurrió durante la escena en la que el pueblo elige liberar a Barrabás en lugar de Jesús. En ese instante, Jim Caviezel, caracterizado como Cristo, dirigió una mirada intensa y profundamente emotiva hacia el actor que encarnaba a Barrabás. Según el propio testimonio, aquella mirada no fue interpretada como actuación, sino como una experiencia que sintió “real”, cargada de compasión y perdón.

El actor que interpretó a Barrabás -cuya identidad ha sido mencionada en diversas fuentes como Pietro Sarubbi- relató posteriormente que ese momento lo confrontó con su propia vida y sus creencias. Criado sin una práctica religiosa sólida, Sarubbi explicó que la intensidad de la escena y la conexión emocional que experimentó lo llevaron a cuestionarse sobre la fe, el sacrificio y el significado del perdón.

Tras finalizar el rodaje, Sarubbi inició el proceso personal de búsqueda espiritual que lo llevó eventualmente a convertirse al catolicismo. En entrevistas posteriores, ha afirmado que su participación en la película no fue simplemente un trabajo actoral, sino una experiencia transformadora que cambió su forma de entender la vida y su propósito. También ha participado en conferencias y encuentros religiosos donde comparte su testimonio.

la pasión de cristo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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