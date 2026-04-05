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Carlos III y David Beckham se reúnen en Highgrove para impulsar un proyecto de jardinería con impacto social

El rey del Reino Unido y el exfutbolista colaboran en el diseño del “Curious Garden”, te contamos más de su iniciativa

Abril 04, 2026 • 
Tania Franco
Carlos III y David Beckham se reúnen en Highgrove para impulsar un proyecto de jardinería con impacto social

Instagram: The King’s Foundation.

El Carlos III y David Beckham fueron captados en Highgrove Gardens, donde sostuvieron un encuentro para afinar los detalles de un nuevo proyecto enfocado en la naturaleza y la educación ambiental.

Se trata del “Curious Garden”, una iniciativa desarrollada por The King’s Foundation en colaboración con la Royal Horticultural Society, que será presentada en el prestigioso Chelsea Flower Show. El proyecto tiene como objetivo despertar el interés por la jardinería en el público, especialmente entre jóvenes, a través del diseño, la creatividad y el contacto directo con la naturaleza.

Carlos III y David Beckham se reúnen en Highgrove para impulsar un proyecto de jardinería con impacto social

Instagram: The King’s Foundation.

Durante el encuentro también participaron expertos como el horticultor Alan Titchmarsh y la diseñadora Frances Tophill, así como aprendices y egresados de la fundación, quienes ya colaboran activamente en la creación del jardín.

Carlos III y David Beckham se reúnen en Highgrove para impulsar un proyecto de jardinería con impacto social

Instagram: The King’s Foundation.

Más allá de una simple colaboración, esta alianza refleja el compromiso de Carlos III con la sostenibilidad —una de sus principales causas— y la creciente participación de Beckham en proyectos de impacto social y cultural.

rey carlos III David Beckham
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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