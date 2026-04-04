Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt debuta como actriz

Shiloh, será parte del elenco del esperado tema “What’s a girl to do”, cuyo estreno está previsto para el próximo 7 de abril. Su aparición ha vuelto a generar comentarios por el notable parecido físico con su madre, Angelina Jolie.

El teaser, muestra a Shiloh integrándose en una secuencia coreográfica junto a otros bailarines, lo que sugiere que su participación no se limita a un simple campeo. De acuerdo con información de medios internacionales, la joven forma parte del cuerpo de baile del video, destacando por su presencia escénica y habilidades en danza, disciplina en la que se ha preparado durante varios años.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que Shiloh obtuvo el papel tras participar en una audición abierta en Estados Unidos, sin que los productores supieran inicialmente quién era. La propia compañía confirmó que fue seleccionada por mérito propio entre varios aspirantes, lo que refuerza la idea de que su debut responde a su talento y no a su apellido.