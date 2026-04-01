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Camila Fernández revela que sufrió un embarazo ectópico

La cantante no pierde la esperanza de volver a ser madre y darle un hermanito a su hija Cayetana de 5 años

Abril 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La hija de Alejandro Fernández, reveló que sufrió un embarazo ectópico, el cual no llegó a término debido a las complicaciones que este conlleva. En este sentido, Camila Fernández expresó su deseo de volver a ser madre junto a su esposo Francisco Barba.

En una conversación con Ventaneando, la intérprete de 28 años compartió el complicado proceso para su salud física y emocional que sufrió, “tuve un embarazo ectópico que se me complicó también después y me estoy nivelando de todo. Me estoy haciendo estudios cada tanto y ya estoy bien como para empezar a hacer la tarea”, explicó.

La famosa añadió que pronto espera tener buenas noticias, ya que anhela hacer crecer a su familia. “Las hormonas son tu peor enemigo y me fue muy mal, pero ahorita ya voy agarrando carrera. La verdad que sea lo que Dios quiera, pero yo sigo rezando por mi milagro”.

De acuerdo con Mayo Clinic, un embarazo ectópico se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero, y estos no pueden continuar con normalidad. El óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento del tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida cuando no se trata.

Cabe recordar que durante su primer embarazo, Camila sufrió algunas complicaciones que la llevaron a guardar reposo absoluto, ya que la cantante tuvo un desprendimiento de placenta, formación de un hematoma y cálculos en la vesícula.

Camila Fernández
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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