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La hija de Soumaya Slim y Fernando Romero se compromete con José Amieva

Tras cinco años de noviazgo, Soumaya Romero y su pareja llegarán al altar

Abril 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La hija mayor de Soumaya Slim -hija de Carlos Slim y Soumaya Slim- y el arquitecto Fernando Romero, se comprometió en el romántico escenario de Francia, el Abbaye des Vaux de Cernay, un hotel ubicado en Cernay la Ville en el suroeste de París.

Durante el tiempo que llevan juntos han sido vistos en eventos como la Fórmula 1 y el Abierto de Tenis de Acapulco. Su relación se ha caracterizado por mantenerse bajo perfil.

Conocida entre su círculo cercano como “Sumi”, estudió en el Colegio Irlandés de donde se graduó en 2019. Es cofundadora de Mindform, un estudio de wellness y Lagree ubicado en Prado Norte.

La noticia llega tras una serie de compromisos dentro de la familia de Carlos Slim, que ya suma tres en lo que va de 2026. Arturo Elías, hijo de Johanna Slim, se comprometió con Paula Albarrán en noviembre, después, en enero, Valeria Slim anunció su compromiso con Justo Fernández del Valle.

Soumaya Slim
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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