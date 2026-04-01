¿Diego Boneta y Renata Notni terminaron su relación? Esto es lo que se sabe

Luego de cinco años de relación, Diego Boneta y Renata Notni podrían haber puesto fin a su historia juntos. De acuerdo con información publicada por la revista Quién, la pareja habría decidido separarse, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la noticia.

Según dicho medio, la decisión habría sido mutua, tras reconocer que su ciclo como pareja había llegado a su fin. Sin embargo, también se asegura que entre ambos se mantiene una relación respetuosa y de cariño, deseándose lo mejor en esta nueva etapa. Al día de hoy, ninguno ha dejado de seguir al otro en sus redes sociales.

A lo largo de su relación, Boneta y Notni se consolidaron como una de las parejas más sólidas y queridas del medio, siendo presencia constante en eventos y compartiendo distintos momentos tanto personales como profesionales. Por ello, la posibilidad de una ruptura ha generado conversación entre sus seguidores.

Por ahora, la información se mantiene en el terreno de lo no confirmado. Mientras tanto, tanto Boneta como Notni continúan enfocados en sus respectivas trayectorias, dejando abierta la incógnita sobre el futuro de su relación.