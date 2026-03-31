The Bicester Collection: el protagonista de una noche dedicada al arte de viajar

Una noche dedicada al lujo y al arte de viajar junto a The Bicester Collection , la firma internacional se consolidó como el eje central de un evento que celebró el estilo de vida global y la evolución del shopping como parte esencial de la experiencia de viaje.

Rodeados de amigos de la revista, invitados especiales y figuras clave de la industria como Ceci de la Cueva, José Ron y Alejandro Nones, el evento se convirtió en un punto de encuentro donde convergieron la inspiración, la sofisticación y el deseo de descubrir el mundo desde una perspectiva más curada. En este contexto, The Bicester Collection brilló al presentar su universo: 12 destinos de compras de lujo al aire libre ubicados en Europa, China y Estados Unidos, concebidos no sólo como espacios comerciales, sino como verdaderos destinos en sí mismos.

Con más de 1,500 boutiques que reúnen a algunos de los diseñadores más prestigiosos del mundo y con beneficios que alcanzan hasta el 60% de descuento durante todo el año, la propuesta de la marca redefine la forma en que los viajeros integran el shopping dentro de su itinerario. Sin embargo, su valor va mucho más allá de las compras.

La experiencia The Bicester Collection se construye a partir de la hospitalidad, la gastronomía y el diseño de espacios que invitan a disfrutar cada momento con calma y estilo.

La presencia de Xiaobo Ye, Director de PR & Comunicación de The Bicester Collection en Asia & LATAM y Asun Múgica, Directora de PR & Comunicación de Las Rozas Village, quien aportó una visión directa sobre el alcance y la esencia de la marca, reforzando su posicionamiento como un referente global en el universo del lujo y el lifestyle.

Durante la velada, esta filosofía se hizo presente en cada rincón, reafirmando una visión compartida con Caras Travel: entender el viaje como una forma de vivir. Una narrativa que se alinea con el contenido de esta nueva edición, donde destinos, hoteles, gastronomía y gadgets se entrelazan para inspirar nuevas rutas.