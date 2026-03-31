Eric Dane aparece en el tráiler de la nueva temporada de “Euphoria”

El adelanto de “Euphoria”, la serie creada por Sam Levinson, que estrenará su nueva temporada el próximo 12 de abril, revela un giro en la historia, ya que los personajes dejan atrás la adolescencia para enfrentarse a conflictos complejos en su vida adulta.

Uno de los momentos más comentados del tráiler es la breve aparición de Eric, en su papel de Cal Jacobs, el padre de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi. En la escena, el personaje de Eric se reencuentra con Jules, interpretada por Hunter Schafer.

Tras su fallecimiento a los 53 años a principios de este año, el actor marcó su última actuación en la pantalla después de haber terminado de filmar sus escenas para el drama de HBO antes de su muerte el 19 de febrero, casi un año después de revelar públicamente su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En una declaración que dio a la revista People en abril de 2025, Eric dijo, “me siento afortunado de poder seguir trabajando y deseo volver al set de Euphoria la semana que viene”.