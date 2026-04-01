La historia real entre Carolyn Bessette y Michael Bergin, el modelo de Calvin Klein que marcó su pasado

Antes de convertirse en una de las figuras más enigmáticas y admiradas del estilo en los años 90, Carolyn Bessette tuvo una relación que, con el tiempo, se volvería objeto de especulación; su romance con el modelo Michael Bergin. Un hombre que tuvo suficiente relevancia en su vida, que incluso tuvo un personaje en la serie de Disney Plus y Hulu: Love Story.

Ambos se conocieron mientras trabajaban en Calvin Klein, donde Carolyn formaba parte del equipo de relaciones públicas y Bergin destacaba como uno de los rostros más reconocidos de la marca. Fue ahí donde inició una relación intermitente, marcada por la intensidad y la cercanía que compartían dentro del mismo entorno profesional. Mientras que en la serie, ella le da su primer trabajo en la marca como modelo.

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¿Su gran amor antes de John?

El romance ocurrió antes de que Carolyn comenzara su relación con John F. Kennedy Jr., con quien eventualmente se casaría en 1996, consolidándose como una de las parejas más icónicas de la época. Sin embargo, la historia con Bergin no quedó completamente en el pasado.

Años después, el propio modelo aseguró en su libro The Other Man que su vínculo con Carolyn habría continuado incluso durante su matrimonio con Kennedy. Estas declaraciones generaron controversia y alimentaron rumores de una posible infidelidad, aunque nunca fueron confirmadas por fuentes cercanas a Bessette. También fue considerado de mal gusto por muchos, siendo que se publicó años después del fallecimiento del matrimonio más famoso de Estados Unidos.

Para muchos, esta versión sigue siendo un tema debatido, ya que la figura de Carolyn ha estado rodeada tanto de admiración como de mitos. Algo que exploran en Love Story, la conversación mediática hizo al personaje de ella aislarse, por la especulación mediática de su persona.

Lo cierto es que su relación con Michael Bergin formó parte de su vida antes de convertirse en Carolyn Bessette-Kennedy, dejando una historia que, hasta hoy, sigue despertando interés.