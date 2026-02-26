Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
facebook
twitter
instagram
Menú
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
facebook
twitter
instagram
Revista
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Love Story
Entretenimiento
El estilo y los looks de Carolyn Bessette en Love Story que están marcando tendencia
La miniserie
Love Story
que retrata la icónica relación de Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr., ha consolidado el regreso del minimalismo romántico de los años 90 y del sutil “lujo silencioso” como una de las tendencias dominantes del momento.
Febrero 26, 2026
·
Vanessa Villalba Alcocer