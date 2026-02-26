Revista

El estilo y los looks de Carolyn Bessette en Love Story que están marcando tendencia
La miniserie Love Story que retrata la icónica relación de Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr., ha consolidado el regreso del minimalismo romántico de los años 90 y del sutil “lujo silencioso” como una de las tendencias dominantes del momento.
Febrero 26, 2026
Vanessa Villalba Alcocer