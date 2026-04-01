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Anne Hathaway y Meryl Streep bailan al ritmo de Los Ángeles Azules en México y se vuelven virales

Su paso por México por el inicio de su gira de: El Diablo Viste a la Moda 2, dejó un momento inesperadoen el que las actrices se dejaron llevar por la música mexicana desató euforia y conquistó redes sociales

Abril 01, 2026 • 
Tania Franco
Anne Hathaway y Meryl Streep bailan al ritmo de Los Ángeles Azules en México y se vuelven virales

La visita de Anne Hathaway y Meryl Streep a México por el inicio de su gira de: El Diablo Viste a la Moda 2, dejó una escena que ya se perfila como una de las más memorables de su paso por el país.

En medio de un ambiente relajado, ambas actrices comenzaron a bailar al ritmo de “Cómo te voy a olvidar” de Los Ángeles Azules, desatando risas, aplausos y una ola de emoción entre los presentes.

Su paso por México

Durante su paso por México, Anne Hathaway y Meryl Streep también visitaron la Museo Casa Azul, donde se mostraron cercanas y profundamente conmovidas por el legado de Frida Kahlo, uno de los íconos culturales más importantes del país.

Más tarde, su agenda continuó en el Museo Anahuacalli, el recinto diseñado por Diego Rivera, donde 20 diseñadores mexicanos participaron en una pasarela especial y se proyectaron los primeros 20 minutos de la película, en un evento que fusionó cine, moda y arte en un mismo escenario.

Anne Hathaway Meryl Streep
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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