Esto piensa Milo Ventimiglia sobre Jess, su personaje de Gilmore Girls

Dentro del universo de la querida serie del 2000, Gilmore Girls, pocos personajes han generado tanta conversación y cariño como Jess Mariano. Interpretado por Milo Ventimiglia, su personalidad rebelde lo convirtieron en uno de los favoritos del público.

Años después del final de la serie, el actor ha compartido una mirada más madura sobre el personaje, alejándose del estereotipo del “chico problemático” para confesar lo que realmente piensa de Jess.

Me pareció que el lugar al que lo llevaron fue realmente hermoso. En los años posteriores, fue más inspirador para Rory. Milo Ventimiglia.

El actor reconoce que, en sus inicios, Jess proyectaba una actitud desafiante y hasta conflictiva, pero subraya que esa complejidad era parte esencial de su arco narrativo. Y lo hermoso que fue para él evolucionar en carne propia a su personaje.

Pensé: qué increíble es mostrar que podemos empezar en un lugar así —especialmente como hombres jóvenes— un poco desencantados, un poco enojados, como saliéndonos con cosas con las que un caballero educado no debería salirse. Milo Ventimiglia.

Esta transformación convirtió a Jess en algo más que un interés romántico dentro de la historia de Rory Gilmore. Se volvió un reflejo de crecimiento personal, especialmente en su famosa escena donde la cuestiona de por qué dejó la universidad, un momento que definió el futuro de ella.

Evolucionar, crecer y madurar. Creo que ese fue el viaje de Jess, ¿sabes? Quiero decir, yo lo veo de esa manera. Milo Ventimiglia.

Aunque muchos fans recuerdan elementos icónicos como su chamarra de cuero o su estilo despreocupado, el actor insiste en mirar más allá de lo superficial. Más allá del romance o la rebeldía, su historia es, en esencia, una sobre crecimiento, redención y segundas oportunidades. De un hombre que en su madurez, inspira a quienes lo inspiraron a ser mejor, como Rory.