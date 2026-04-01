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El fenómeno detrás de la química de Sadie Sink y Noah Jupe en Romeo & Julieta

La actriz se despide de Max en Stranger Things para reinventarse como Julieta en el West End, mientras su conexión con Noah Jupe se roba todas las miradas

Abril 01, 2026 • 
Tania Franco
El fenómeno detrás de la química de Sadie Sink y Noah Jupe en Romeo & Julieta

Getty Images.

Tras convertirse en una de las figuras más queridas de Stranger Things gracias a su papel como Max, Sadie Sink da un giro decisivo en su carrera al subirse al escenario del West End. La actriz ahora encarna a Julieta en una nueva adaptación teatral de Romeo & Juliet en Londres, marcando su regreso al teatro.

La química entre Sadie Sink y Noah Jupe ha generado conversación tanto dentro como fuera del escenario. El pasado 31 de marzo de 2026, ambos actores asistieron a la press night after party en Quaglino’s, en Londres, donde fueron captados compartiendo momentos cómplices que rápidamente se viralizaron.

El fenómeno detrás de la química de Sadie Sink y Noah Jupe en Romeo & Julieta

Getty Images.

Los secretos detrás de su vestido

La actriz lució un diseño custom de Prada inspirado en el icónico vestido que llevó Claire Danes en la adaptación cinematográfica de 1996 dirigida por Baz Luhrmann.

Más allá de lo estético, el guiño conecta dos generaciones de Julietas: la de los años noventa y la nueva interpretación teatral en Londres. Un detalle sutil pero poderoso que refuerza la narrativa de continuidad y reinterpretación del clásico.

El fenómeno detrás de la química de Sadie Sink y Noah Jupe en Romeo & Julieta

Getty Images.

El encuentro entre Sadie Sink y Noah Jupe en Romeo & Juliet sigue robando miradas, siendo que ambos son magnéticos y su química ha generado conversación entre las personas que han asistido a ver la obra de teatro en Londres.

Sadie Sink stranger things
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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