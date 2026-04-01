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Brenda Michelle combina el diseño contemporáneo con un profundo respeto por lo artesanal

Su afinidad por las bolsas —ese gusto que, como ella misma dice, “nunca es suficiente”— fue el punto de partida para construir algo más grande

Abril 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Brenda Michelle emprendió su propia firma en 2018 en San Julián, Jalisco, en respuesta a una necesidad clara: ofrecer bolsos de calidad, con materiales de primera —principalmente piel— y un precio accesible.

Hoy, lejos de abarcar un catálogo infinito, la marca ha evolucionado hacia una selección más curada. Aproximadamente 12 modelos concentran lo mejor de su propuesta: totes, clutches y crossbody pensados para acompañar a una mujer actual, elegante y práctica.

Cada pieza es elaborada por manos artesanas de Guanajuato, lo que no solo garantiza atención al detalle, sino también un impacto positivo en las familias que forman parte del proceso. Esta esencia se traduce en bolsos que equilibran funcionalidad, estética y durabilidad.

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Más allá del diseño, Brenda tiene claro el propósito de su marca: transmitir seguridad. Esa sensación que solo un buen accesorio puede dar —la de sentirse moderna, sofisticada y segura en cualquier momento.

Emprender, sin embargo, no ha sido un camino sencillo. Posicionar una marca independiente dentro de una industria altamente competitiva implica constancia y convicción. Aun así, Brenda mantiene una visión clara: seguir creciendo, conectar con más personas y consolidar su firma dentro y fuera de México.

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Brenda Michelle continúa construyendo su lugar en el mercado, demostrando que el verdadero lujo también puede ser cercano, auténtico y hecho a mano.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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