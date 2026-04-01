Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Harper Beckham lanza su propia firma de belleza

Con solo 14 años, la hija menor de Victoria y David Beckham prepara su firma HIKU by Harper, cuyo lanzamiento está previsto para este verano

Abril 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
harper-beckham.jpeg

Harper Beckham ha decidido seguir los pasos de su madre y crear una firma de productos de belleza creados por ella.

La firma llevara por nombre HIKU by Harper y estará registrada bajo una sociedad vinculada a su nombre completo Harper Seven Beckham, aunque todavía no se han revelado todos los productos, se dirigirá a los consumidores de la generación Z y la generación alfa, un público digitalizado, con fuerte influencia de redes sociales y una clara preferencia por las tendencias globales, relacionadas con la cosmética asiática.

El proyecto apunta a la inspiración en la belleza coreana, este tipo de cosmética se caracteriza por rutinas específicas, fórmulas suaves y una estética muy cuidada.

Victoria Beckham había dado pistas del interés de su hija por el mundo de la belleza. “Ir a Space NK, es su actividad favorita después del colegio. Si le va bien en un examen, la llevo al que está cerca; es su lugar favorito. Está obsesionada”, reveló en una entrevista a The Times en 2023. Además, Harper se ha dejado ver algunas ocasiones en las redes sociales de su madre realizando tutoriales y usando productos de la firma cosmética que la excantante fundó en 2019.

Harper Victoria Bekham
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
¿Cuándo se estrena el episodio de la crucifixión en The Chosen? La fecha clave que marcará la serie
Entretenimiento
¿Cuándo se estrena el episodio de la crucifixión en The Chosen? La fecha clave que marcará la serie
Abril 04, 2026
 · 
Tania Franco
jesus-barrabas-la-pasion-de-cristojpeg
Entretenimiento
La escena de “La Pasión de Cristo” que convirtió al actor de Barrabás en católico
Abril 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Grettell Valdez muestra su dedo después de cirugía para evitar cáncer
Entretenimiento
Grettell Valdez perdió parte de su dedo a causa de un cáncer
Abril 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
aitana-rosalia.jpeg
Entretenimiento
Aitana le hace una confesión a Rosalía en público sobre su ex
Abril 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
shiloh-jolie.jpeg
Entretenimiento
Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt debuta como actriz
La hija de 19 años de los famosos actores, sorprendió tras aparecer en el avance oficial del nuevo videoclip de la reconocida cantante surcoreana de K-Pop Dayoung
Abril 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
dakota-johnson-role-modeljpg
Entretenimiento
Dakota Johnson estrena romance con Role Model
La actriz vuelve a acaparar los titulares luego de ser vinculada sentimentalmente con el cantante Role Model
Abril 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Kylie Jenner revela su película favorita de Timothée Chalamet
Entretenimiento
Kylie Jenner revela su película favorita de Timothée Chalamet
Durante su participación en el podcast Big Bro de Kid Cudi, la empresaria confesó cuál es —para ella— el papel más “perfecto” del actor
Abril 02, 2026
 · 
Tania Franco
camila-fernandez-hijo.jpeg
Entretenimiento
Camila Fernández revela que sufrió un embarazo ectópico
La cantante no pierde la esperanza de volver a ser madre y darle un hermanito a su hija Cayetana de 5 años
Abril 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez