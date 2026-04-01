Harper Beckham lanza su propia firma de belleza

Harper Beckham ha decidido seguir los pasos de su madre y crear una firma de productos de belleza creados por ella.

La firma llevara por nombre HIKU by Harper y estará registrada bajo una sociedad vinculada a su nombre completo Harper Seven Beckham, aunque todavía no se han revelado todos los productos, se dirigirá a los consumidores de la generación Z y la generación alfa, un público digitalizado, con fuerte influencia de redes sociales y una clara preferencia por las tendencias globales, relacionadas con la cosmética asiática.

El proyecto apunta a la inspiración en la belleza coreana, este tipo de cosmética se caracteriza por rutinas específicas, fórmulas suaves y una estética muy cuidada.

Victoria Beckham había dado pistas del interés de su hija por el mundo de la belleza. “Ir a Space NK, es su actividad favorita después del colegio. Si le va bien en un examen, la llevo al que está cerca; es su lugar favorito. Está obsesionada”, reveló en una entrevista a The Times en 2023. Además, Harper se ha dejado ver algunas ocasiones en las redes sociales de su madre realizando tutoriales y usando productos de la firma cosmética que la excantante fundó en 2019.