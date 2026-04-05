Dakota Johnson estrena romance con Role Model

Medios internacionales apuntan a que ambos fueron vistos juntos en una cita en Los Ángeles, donde intercambiaron gestos de afecto en público, lo que ha reforzado las versiones sobre un romance entre ambos.

De acuerdo con diversos reportes, la pareja fue captada besándose y mostrando cercanía durante una salida nocturna, acompañados también por amigos, lo que sugiere un ambiente relajado y natural entre ellos. Estas imágenes se suman a otras apariciones públicas que han alimentado los rumores de una relación sentimental entre ellos, aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto.

Los rumores sobre el romance entre ambos comenzaron el año pasado, cuando fueron vistos compartiendo una cena íntima y posteriormente en una fiesta de Año Nuevo organizada por la actriz, donde según varias fuentes se mostraron “inseparables”, con gestos como besos y muestras de cariño.

Este año aparecieron juntos en citas en restaurantes y momentos tomados de la mano. Fuentes cercanas han señalado que Johnson estaría “tomándose las cosas con calma”, en su vida amorosa.