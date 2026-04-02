Robert Pattinson revela cuándo supo que tenía química con Zendaya

Con el próximo estreno de The Drama —su primera película juntos—, la conexión entre Robert Pattinson y Zendaya se ha convertido en uno de los temas más comentados. Su relación luce como una amistad cercana, donde comparten risas en público frecuentemente.

Fue en el programa de Jimmy Fallon, donde ambos asistieron para hablar de su nuevo proyecto juntos, según el propio actor, todo comenzó mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar.

Tuvimos una llamada antes de empezar a filmar… y básicamente llevé mi ansiedad al máximo. Robert Pattinson

El actor explicó que optó por llevar su personalidad al extremo durante el proceso, apostando por la honestidad emocional y transparencia, algo que entre actores da inicio a la confianza.

Cada día mostraba la versión más intensa de mí… ponía todo ahí, de frente, con mis emociones. Robert Pattinson.

Este enfoque permitió que la conexión entre ambos se construyera desde un lugar auténtico, algo que ahora genera altas expectativas sobre su química en pantalla. La película estrena el 9 de abril y viene con la premisa de una pareja joven que están comprometidos, y su relación corre peligro en cuanto él se entera de un oscuro secreto del pasado de su prometida.