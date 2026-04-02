Confirman documental especial de la nueva serie de Harry Potter

Este nuevo proyecto detrás de cámaras tiene como objetivo sumergir a los fans en el arduo trabajo de producción, diseño de vestuario y construcción de sets que se está llevando a cabo para reimaginar el mundo creado por J.K Rowling.

El especial documental, anunciado por Warner Bros, Discovery, promete ofrecer una mirada íntima antes del lanzamiento de la serie principal, mostrando cómo se están recreando lugares icónicos y cómo se ha seleccionado al nuevo elenco que tomará el relevo de los personajes originales.

Se espera que el documental ofrezca entrevistas con miembros clave del equipo creativo, diseñadores y posiblemente apariciones de la producción.

Este anuncio llega para aumentar la expectación de cara al gran estreno de la serie de televisión de Harry Potter, programado para la Navidad de 2026 en la plataforma. Con este documental, la compañía busca no solo promocionar el proyecto televisivo de diez años, sino también hacer participes a los fans de la magia técnica y artística que conlleva revivir una historia tan querida.

A pesar de que la serie se encuentra en sus primeras etapas, el documental busca mostrar la magnitud de la producción y los desafíos de adaptar los libros con mayor profundidad que las películas originales.