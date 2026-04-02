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Arap Bethke sorprende interpretando al Apóstol Pedro en “La Última Semana de Jesús”

El actor da vida a uno de los personajes más complejos del relato bíblico en una ambiciosa producción internacional filmada en Miami.

Abril 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Cortesía @theproducerslife @vip2000tv

El reconocido actor Arap Bethke asume uno de los retos más importantes de su carrera al interpretar al Apóstol Pedro en la película “La Última Semana de Jesús”, una producción internacional que se rodó en Miami-Dade en plena Semana Santa.

Este proyecto marca un nuevo hito en la trayectoria de Arap, quien ha demostrado una notable versatilidad interpretando personajes en distintos géneros y formatos a lo largo de su carrera. Con “La Última Semana de Jesús”, el actor incursiona por primera vez en el género bíblico, enfrentando uno de los roles más complejos y simbólicos de la historia.

Bajo la producción de Roxana Rotundo, Rosalind Rotundo y María Eugenia Muci (VIP 2000 TV), y la dirección de Nicholas Di Blasi, el proyecto se perfila como una propuesta cinematográfica de gran escala que retrata los últimos días de Jesucristo desde una mirada profunda, respetuosa y contemporánea.

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Cortesía @theproducerslife @vip2000tv

“Interpretar al Apóstol Pedro en La Última Semana de Jesús ha sido un regalo que me llegó literalmente del cielo. Después de dar vida a personajes más oscuros, encontrarme con alguien tan luminoso ha sido un bálsamo para el alma. Es un personaje profundamente humano, lleno de contradicciones, que enfrenta un dilema moral en un momento que marcó la historia de la humanidad. Para mí ha sido una gran responsabilidad, pero también un reto fascinante. Es una película que me deja muy orgulloso y que, estoy seguro, va a sorprender, porque al final habla de lo más poderoso que tenemos como seres humanos: el amor.”, expresó Bethke.

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Cortesía @theproducerslife @vip2000tv

PEDRO: FE, FRAGILIDAD Y REDENCIÓN

En esta historia, Arap Bethke da vida a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús y, al mismo tiempo, uno de los personajes más complejos del relato bíblico.

Pedro representa la dualidad del ser humano: la fe inquebrantable y la fragilidad emocional. Es el discípulo que promete lealtad absoluta, pero también quien enfrenta el peso de sus propias dudas y errores. Su proceso de transformación lo convierte en un símbolo universal de redención, fortaleza espiritual y segundas oportunidades.

La interpretación de Bethke apuesta por una mirada humana, cercana y emocional del personaje, conectando con audiencias contemporáneas.

Con un elenco internacional “La Última Semana de Jesús” reúne a un destacado elenco: Marc Clotet (Jesús), Sonya Smith (María), madre de Jesús, Juan Pablo Llano (Apóstol Judas), Claudio de la Torre (Flavio) centurión romano, Juan Carlos García (Poncio Pilatos), Yelena Maciel (María Magdalena), entre otros.

Filmada en Miami, la película se proyecta como una producción que dará mucho de qué hablar por su calidad cinematográfica y profundidad narrativa. La dirección de fotografía es de Ricardo Álamo y el diseño de producción de César Sierra.

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Cortesía @theproducerslife @vip2000tv

UN MOMENTO CLAVE EN SU CARRERA ACTORAL

Este proyecto llega en un momento clave para Arap Bethke, quien actualmente protagoniza la serie de Telemundo “LOBO: Morir Matando”, una de las producciones más ambiciosas de la cadena para el mercado hispano.

Recientemente,estrenó la serie original de ViX “POLEN”, consolidando su presencia en las principales plataformas de entretenimiento internacional.

RECONOCIMIENTO Y PROPÓSITO

En 2025, Bethke fue reconocido por la revista Esquire como “La Figura Más Influyente en Causas Sociales”, destacando su liderazgo en iniciativas de impacto comunitario, sostenibilidad y responsabilidad social.

A lo largo de su carrera, ha construido una trayectoria sólida en la industria del entretenimiento, combinando su trabajo artístico con un firme compromiso social y ambiental. Su participación en iniciativas de conciencia climática y protección del medio ambiente lo ha posicionado como una de las voces más influyentes en temas de impacto social.

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Cortesía @theproducerslife @vip2000tv

UNA HISTORIA QUE TRASCIENDE GENERACIONES

Con este papel, Arap Bethke se adentra en una historia que ha marcado a la humanidad durante siglos, aportando una interpretación que resalta la dimensión humana del Apóstol Pedro y su poderoso mensaje de transformación, fe y redención.

Arap Bethke
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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