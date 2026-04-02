Orlando Bloom estrena romance con modelo 21 años menor

Orlando Bloom ha sido captado junto a una guapa joven llamada Luisa Laemmel, con quien estaría saliendo desde finales del año pasado.

De acuerdo con información de The Sun y Daily Mail, la pareja disfrutó la semana pasada de unos días en Suiza donde se dice que el protagonista de El señor de los anillos pudo conocer a familiares y amigos cercanos de Luisa.

Posteriormente, según los medios ingleses, la pareja pasó el fin de semana en el exclusivo Dolder Grand de Zúrich, un exclusivo hotel de cinco estrellas que cuenta con una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más notables del mundo valorada en más de 600 millones de euros y un increíble spa.

Después, pasaron el fin de semana en otro hotel en Lucerna, en Bürgenstock. Una fuente declaró a The Sun que aunque no se ven todo el tiempo, porque él vive en Los Ángeles y ella en Nueva York, “hay una chispa real”, entre ambos.

Ella ha trabajado para marcas como Calvin Klein o YSK Beauty y es licenciada en psicología. Cabe recordar que el último gran evento al que acudieron fue la Super Bowl, donde se dejaron ver muy cercanos.

Ahora, en una serie de imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, Orlando dejó compartió fotos que confirmarían que se está dando una nueva oportunidad en el amor.