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Christina Koch, la primera mujer en viajar a la luna en la misión Artemis II de la NASA

La astronauta está haciendo historia por formar parte del primer vuelo tripulado hacia la luna en más de medio siglo

Abril 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La misión liderada por la NASA, marca un regreso clave a la exploración del espacio y tiene como objetivo orbitar el sátelite natural, en un viaje aproximado de diez días.

Koch es una ingeniera eléctrica y física nacida en 1979 en Michigan, cuenta con una sólida trayectoria científica y técnica. Antes de su participación en Artemis II, trabajó en proyectos de instrumentación espacial y formó parte de misiones en la Estación Espacial Internacional.

Su trayectoria en la NASA comenzó en 2013, pero su experiencia en entornos extremos se remonta a su labor como investigadora en la Antártida, donde trabajó en estaciones remotas del Polo Sur. Antes de su actual aventura lunar, Koch ya era una leyenda en la Estación Espacial Internacional, donde permaneció 328 días consecutivos entre 2019 y 2020, estableciendo el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer.

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Además de su resistencia física y técnica, fue protagonista de la primera caminata espacial integrada exclusivamente por mujeres en 2019, junto a su colega Jessica Meir. Esta experiencia previa la posiciona como la tripulante con mayor tiempo acumulado en el espacio dentro de su actual equipo de la cápsula Orion.

Christina no es solo una astronauta, sino que también tiene hobbies como la carpintería y la fotografía. En el ámbito personal está casada con Bob Koch, también ingeniero, a quien le unió su pasión por la ciencia y el deseo de explorar.

NASA
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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