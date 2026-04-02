Sean “Diddy” Combs podría salir de prisión antes de lo previsto

La decisión judicial se dio tras la revisión de diversos factores legales y administrativos, que según las autoridades, justificaron el ajuste en la duración de su pena.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la reducción se fundamentó en criterios como buena conducta, cumplimiento de programas de rehabilitación y la reevaluación de ciertos aspectos del fallo original. No es la primera vez que su sentencia es modificada, ya que e una ocasión anterior se había aprobado un recorte inicial. La nueva resolución acerca aún más la posibilidad de su liberación anticipada.

Sean “Diddy” Combs enfrenta acusaciones legales que han salidos a la luz en los últimos años. Entre las más relevantes se encuentran señalamientos por abuso sexual, agresión y conducta inapropiada, derivados de demandas civiles presentadas por varias personas. Estas denuncias alegan que los hechos ocurrieron en distintos momentos a lo largo de su carrera.

Además, también ha sido vinculado a acusaciones relacionadas con violencia física y coerción, aunque algunos casos siguen en proceso legal y no han sido resueltos en tribunales.

El caso ha generado controversia, debido a la gravedad de los señalamientos, sin embargo, su equipo legal ha negado las acusaciones, calificándolas como infundadas.