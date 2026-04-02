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Tres destinos de lujo para viajar en estas fechas

El turismo de lujo continúa consolidándose como una de las tendencias más atractivas para viajeros que buscan experiencias exclusivas, comodidad y servicios de alto nivel

Abril 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Desde playas paradisíacas hasta ciudades llenas de historia y sofisticación, existen destinos que destacan por ofrecer hospedajes excepcionales y actividades únicas. A continuación, te presentamos tres destinos de lujo ideales para una escapada inolvidable, junto con recomendaciones de hoteles y experiencias imperdibles.

1. Maldivas, famoso por sus aguas cristalinas y villas privadas sobre el mar. El hospedaje en hoteles como Soneva Fushi o The St.Regis Maldives Vommuli Resort garantiza privacidad y lujo absoluto. Entre las actividades recomendadas destacan el buceo con mantarrayas, cenas privadas en playa y tratamientos de spa frente al océano, ideales para quienes buscan relajación total.

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2. París, ciudad que combina elegancia, cultura y gastronomía de primer nivel. Para una estancia de lujo, destacan hoteles como Le Meurice y The Ritz París, ambos con servicios de clase mundial. Entre las experiencias recomendadas se encuentran recorridos privados por el Museo del Louvre, cenas en restaurantes con estrellas Michelín y paseos en barco por el río Sena al atardecer.

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Instagram @paris

3. Dubái, se posiciona como un referente del lujo moderno. Este destino ofrece hospedajes en hoteles emblemáticos como Burj Al Arab y Atlantis The Palm, conocidos por su arquitectura impresionante y servicios exclusivos. Entre las actividades más destacadas e encuentran safaris en el desierto, compras en centros comerciales de alta gama y visitas al Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo.

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Turismo viajes
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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