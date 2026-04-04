Pedro Pascal celebra su cumpleaños y visita la CDMX

El intérprete Pedro Pascal está filmando la película De noche en distintas locaciones de la capital, principalmente en el Centro Histórico. Se trata de un drama de la época dirigido por Todd Haynes, cuya producción ha utilizado escenarios mexicanos tanto en la CDMX como en otras regiones del país.

El rodaje de esta cinta coincidió con el cumpleaños número 51 del actor, por lo que recibió la visita de la jefa de Gobierno de la capital.

Pedro Pascal leaving the set of ‘DE NOCHE’ in CDMX



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Durante las filmaciones fueron difundidas imágenes y videos. Cabe mencionar que la película es un thriller romántico ambientado en la década de 1930 que narra la historia de un policía y un profesor que, tras enamorarse, huyen a México escapando de la persecución política en Estados Unidos.