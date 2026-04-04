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Pedro Pascal celebra su cumpleaños y visita la CDMX

El actor chileno celebró su cumpleaños en la CDMX, en medio de actividades profesionales, ya que actualmente se encuentra en el país participando en el rodaje de una producción cinematográfica internacional

Abril 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El intérprete Pedro Pascal está filmando la película De noche en distintas locaciones de la capital, principalmente en el Centro Histórico. Se trata de un drama de la época dirigido por Todd Haynes, cuya producción ha utilizado escenarios mexicanos tanto en la CDMX como en otras regiones del país.

El rodaje de esta cinta coincidió con el cumpleaños número 51 del actor, por lo que recibió la visita de la jefa de Gobierno de la capital.

Durante las filmaciones fueron difundidas imágenes y videos. Cabe mencionar que la película es un thriller romántico ambientado en la década de 1930 que narra la historia de un policía y un profesor que, tras enamorarse, huyen a México escapando de la persecución política en Estados Unidos.

Pedro Pascal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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