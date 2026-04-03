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Christina Koch es la primera mujer rumbo a la Luna, la historia detrás del astronauta

La misión Artemis II marca un cambio histórico en la exploración espacial al incluir por primera vez a una mujer en una misión alrededor del satélite

Abril 02, 2026 • 
Tania Franco
Christina Koch hace historia en ser la primera mujer rumbo a la Luna

NASA/Getty Images

Después de más de 50 años desde las misiones Apolo, la humanidad está lista para regresar a la Luna con el programa Artemis de la NASA. Esa mujer es Christina Hammock Koch, ingeniera y astronauta de la NASA, quien se convertirá en la primera mujer en viajar hacia la órbita lunar.

¿Quién es Christina Koch?

Christina Koch no llegó a la Luna por casualidad. Su carrera es el resultado de años de formación científica, experiencia extrema y logros históricos dentro de la NASA. Desde joven, Koch tenía claro que quería ser astronauta. Estudió ingeniería eléctrica y física, especializándose en el desarrollo de instrumentos científicos para misiones espaciales.

Christina Koch hace historia en ser la primera mujer rumbo a la Luna

Instagram: Christina Koch.

Antes de viajar al espacio, trabajó en condiciones extremas en la Tierra. Pasó años en zonas como la Antártida, donde vivió en temperaturas extremas, participó en misiones científicas y formó parte de equipos de rescate. Esta experiencia fue clave para prepararla para entornos hostiles como el espacio.

Su carrera en la NASA

Koch fue seleccionada como astronauta en 2013 y, tras años de entrenamiento, participó en misiones clave. Uno de sus mayores hitos fue su estancia en la Estación Espacial Internacional fue cuando pasó 328 días en el espacio, récord para una mujer y participó en la primera caminata espacial completamente femenina.

El verdadero objetivo del programa Artemis va más alá, llevar a la primera mujer a la superficie lunar en una próxima misión. La participación de Christina Koch no es el final de la historia, sino el inicio de una nueva etapa en la exploración humana.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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