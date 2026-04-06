Netflix transmitrá en vivo la llegada de astronautas a la Luna

La plataforma de streaming Netflix transmitirá en vivo uno de los momentos más importantes de la misión especial Artemis II, en la que astronautas se aproximarán a la Luna. Este evento marca un hito en la exploración espacial contemporánea, al tratarse del primer viaje hacia el entorno lunar en más de 50 años, bajo el programa liderado por la NASA.

La transmisión no corresponde a un alunizaje, sino al sobrevuelo lunar de la nave Orión, una fase clave en la que los astronautas alcanzarán el punto más cercano a la Luna y utilizarán su gravedad para impulsar el regreso a la Tierra. Durante este momento, se esperan imágenes inéditas, incluyendo vistas de la cara oculta del satélite natural, además de datos en tiempo real sobre la misión.

El México, el evento podrá verse a partir de las 11:00 o 12:00 horas, (tiempo del centro), dependiendo de la programación específica de la plataforma, aunque diversos reportes coinciden en que el inicio de la cobertura será alrededor de mediodía.

La transmisión estará disponible directamente en Netflix, bajo el contenido identificado como “NASA+en vivo”, ya que la plataforma integró la señal oficial de la agencia espacial. Además, el evento también podrá seguirse a través de NASA+ y otros servicios digitales que replicarán la señal en tiempo real a nivel global.