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El Papa León XIV celebra su primera Pascua al frente de la Iglesia católica

Un momento histórico para el Vaticano con la ceremonia marca el inicio simbólico de su liderazgo espiritual, una de las celebraciones más significativas del calendario cristiano

Abril 05, 2026 • 
Tania Franco
El Papa León XIV celebra su primera Pascua al frente de la Iglesia católica

Instagram: Pope Leo XIV.

El Papa León XIV vivió uno de los momentos más significativos de su pontificado al celebrar su primera Pascua como líder de la Iglesia católica, una fecha clave dentro del calendario litúrgico que conmemora la resurrección de Jesucristo y simboliza renovación, fe y esperanza para millones de creyentes en el mundo.

Esta celebración no solo representa una de las tradiciones más importantes del cristianismo, sino que también marca un punto de inflexión en el inicio del liderazgo espiritual del nuevo pontífice. La Pascua es, además, una oportunidad para que el Papa envíe un mensaje global de unidad, reflexión y paz.

El Papa León XIV celebra su primera Pascua al frente de la Iglesia católica

Un momento histórico

La primera Pascua de un Papa suele ser observada con especial atención, ya que refleja el tono pastoral que guiará su pontificado. En este contexto, León XIV se posiciona ante los fieles como una figura clave en un momento donde la Iglesia continúa enfrentando desafíos contemporáneos, desde la renovación interna hasta su papel en el escenario internacional.

El Papa León XIV celebra su primera Pascua al frente de la Iglesia católica

Instagram: Pontifex.

Con esta celebración, el Vaticano no solo reafirma sus tradiciones milenarias, sino que también abre un nuevo capítulo bajo la guía de León XIV, quien comienza a construir su legado en una de las instituciones más influyentes del mundo.

Papa León XIV
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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