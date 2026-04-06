Belinda revela que usó accesorios que pertenecieron a Carlota de Habsburgo

De acuerdo con declaraciones de la propia artista, su caracterización para dicha producción incluyó elementos auténticos de la época, entre ellos accesorios originales e la emperatriz, aunque no especificó qué piezas fueron utilizadas ni el proceso mediante el cual la producción obtuvo acceso a dichos objetos históricos.

La serie de la que aún no se saben detalles que han sido reservados por la producción, busca ofrecer una visión profunda del personaje histórico, destacando aspectos como su sensibilidad, su vínculo con México y su papel en la lucha por el reconocimiento de las mujeres en el siglo XIX. En ese contexto, el uso de vestuario y accesorios originales contribuiría a reforzar la autenticidad de la recreación histórica.

Asimismo, la actriz explicó que su transformación para interpretar Carlota implicó cambios en su imagen y rutina, incluyendo un cambio de look y su traslado a España para continuar con las grabaciones.