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Los príncipes de Gales reaparecen en familia en el Domingo de Pascua

Después de dos años de ausencia, Kate Middleton y el príncipe William reaparecieron públicamente junto a sus tres hijos durante la tradicional misa del Domingo de Pascua celebrada en la Capilla de San Jorge, dentro del Castillo de Windsor

Abril 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La ceremonia conocida como “Easter Sunday Service”, es una de las citas más simbólicas del calendario de la familia real británica, ya que reúne a sus principales miembros en un acto religioso de carácter privado pero altamente visible.

La reaparición de la familia generó gran expectativa, ya que no asistían desde 2023. Su ausencia en años recientes estuvo marcada principalmente por el estado de salud de la princesa, quien en 2024 anunció un diagnóstico de cáncer que la llevó a retirarse temporalmente de la vida pública. Tras confirmar en 2025 que la enfermedad estaba en remisión, su regreso a actos oficiales ha sido progresivo, siendo esta misa uno de los momentos más significativos de su retorno institucional.

Durante la ceremonia, los príncipes acudieron acompañado de sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, mostrando una imagen de unidad familiar junto al rey Carlos III y la reina Camila, quienes encabezaron la comitiva. La presencia de la familia completa reforzó el papel de los Gales como figura central en el futuro de la monarquía británica, especialmente en un contexto donde su participación había sido limitada en celebraciones recientes.

principes de Gales Kate Middleton Príncipe William
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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