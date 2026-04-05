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Natalia Jiménez explica por qué usó una ambulancia para llegar al cumpleaños de Carlos Rivera

La cantante española se vio envuelta en una polémica luego de que se difundiera un video en el que utilizó una ambulancia para trasladarse al festejo del intérprete huamantleco

Abril 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Natalia Jimenez

FILE - In this Nov. 19, 2014 file photo, Natalia Jimenez arrives at the Latin Recording Academy Person of the Year Tribute honoring Joan Manuel Serrat at the Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas. Jimenez released “Nunca es tarde,” featuring Jesus Navarro, on March 7, 2019. It is her first single since she became a mother over two years ago. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File)

Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Todo ocurrió tras su participación en el festival Vive Latino de la CDMX, desde donde emprendió un traslado contrareloj hacia Huamantla, Tlaxcala en el vehículo de emergencia, lo que inmediatamente generó críticas por su uso indebido.

Ante la controversia, la propia artista explicó lo sucedido a través de un video en redes sociales, acompañada de su esposo y mánager Arnold Hemkes, donde dijo que el uso de la ambulancia no fue por comodidad, sino por un tema médico, ya que desde hace tiempo padece un cuadro de prediabetes que requiere monitoreo constante.

De acuerdo con su equipo, el traslado en ambulancia fue una medida preventiva luego de que la cantante presentara malestares durante su presentación en el Vive Latino, incluyendo episodios de deshidratación. Por ello, fue llevada primero a un hospital en el sur de la CDMX para ser evaluada por especialistas, quienes determinarían si estaba en condiciones de continuar su viaje hacia la celebración.

Una vez que los médicos autorizaron su traslado, Natalia continuó su trayecto rumbo al evento, utilizando incluso otros medios de transporte para llegar a tiempo al festejo.

Natalia Jimenez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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