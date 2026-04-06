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Zendaya y Robert Pattinson revelan su postura sobre las “mentiras blancas” en una relación amorosa

Durante la promoción de The Drama, los actores compartieron opiniones opuestas sobre la honestidad en las relaciones

Abril 05, 2026 • 
Tania Franco
Zendaya y Robert Pattinson revelan su postura sobre las “mentiras blancas” en una relación amorosa

The Drama

Durante la promoción de The Drama, Zendaya y Robert Pattinson sorprendieron al hablar abiertamente sobre las “mentiras blancas” en una relación, un tema que generó conversación entre fans.

En entrevista con el medio LADbible, ambos actores fueron cuestionados sobre si consideran válido decir pequeñas mentiras dentro de una pareja, y sus respuestas dejaron ver dos posturas completamente distintas.

No, yo soy honesta. Si algo no me gusta, te lo digo […] Simplemente no deberías. No me mientas.
Zendaya

Por su parte, Robert Pattinson adoptó un enfoque más relajado y hasta irónico, causando risas en el set, el actor admitió que en ciertos casos preferiría que su pareja simplemente le diga lo que quiere escuchar, especialmente cuando ya tiene una opinión formada.

Miénteme. Si llego y digo: ‘¿te gusta?’, en realidad solo quiero que estés de acuerdo conmigo. O sea, si lo digo es porque obviamente me gusta.
Robert Pattinson

Este intercambio no solo mostró la química entre ambos protagonistas, sino que también adelantó uno de los temas centrales de The Drama, película que explora la dinámica emocional de una pareja en vísperas de su boda.

Zendaya Robert Pattison
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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