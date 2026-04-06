David Beckham cumple un sueño con la inauguración del nuevo estadio del Inter de Miami

El recinto, impulsado por el exfutbolista inglés David Beckham, abrió oficialmente el fin de semana como parte del ambicioso complejo Miami Freedom Park, consolidando un proyecto que tardo más de una década en concretarse.

Con una capacidad de 26,700 espectadores, el estadio representa una inversión de cientos de millones de dólares y busca posicionar a Miami como un nuevo epicentro del futbol internacional. Durante el partido inaugural, el equipo local, el Inter Miami CF, se enfrentó al Austin FC en un encuentro que terminó empatado 2-2 pero que estuvo cargado de simbolismo por tratarse del primer juego en su nueva casa.

La gran figura del evento fue el astro argentino Lionel Messi, quien acaparó la atención al marcar uno de los goles del partido y reafirmar su impacto en el crecimiento del club y de la MLS, incluso, el estadio cuenta con una grada que lleva su nombre, reflejando su relevancia dentro de la institución.

La ceremonia de inauguración también destacó por su ambiente de espectáculo. El cantante Marc Anthony fue el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos previo al encuentro, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la jornada ante miles de aficionados.

Entre los invitados especiales figuraron importantes personalidades del ámbito empresarial y social, como Carlos Slim Domit y su esposa María Elena Torruco, quienes asistieron al evento y compartieron palco con celebridades como la modelo Nadia Ferreira.