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El astronauta Victor Glover conmueve con poderoso mensaje durante la misión Artemis II

El también piloto reflexiona sobre la humanidad, la creación y el valor de la Tierra en una transmisión en vivo que ya resuena en todo el mundo

Abril 06, 2026 • 
Tania Franco
El astronauta Victor Glover conmueve con poderoso mensaje durante la misión Artemis II

Instagram: Víctor Glover

Antes de convertirse en astronauta, Glover fue atleta en la California Polytechnic State University, donde jugó fútbol americano y practicó lucha mientras estudiaba ingeniería. Tras graduarse, ingresó a la Armada de Estados Unidos, donde se convirtió en aviador naval y posteriormente en piloto de pruebas. Voló aeronaves como el F/A-18 y acumuló más de 3,000 horas de vuelo, incluyendo misiones de combate.

El astronauta Victor Glover conmueve con poderoso mensaje durante la misión Artemis II

Instagram: Nasa.

Su llegada a la NASA

En 2013, fue seleccionado como astronauta por la NASA, formando parte de una nueva generación que marcaría el regreso de la humanidad al espacio profundo. En 2020, Glover hizo historia al pilotar la misión Crew-1 de SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional, donde permaneció 168 días como ingeniero de vuelo. Durante esa misión, se convirtió en el primer astronauta afroamericano en formar parte de una expedición de larga duración en la ISS.

El astronauta Victor Glover conmueve con poderoso mensaje durante la misión Artemis II

Instagram: Nasa.

Hoy, como piloto de la misión Artemis II, Glover está conectando con millones de personas al momento de reflexionar acerca de la humanidad, el espacio y la vida misma.

Realmente puedo ver la Tierra como una sola cosa. Y, cuando leo la Biblia y observo todas las cosas increíbles que fueron hechas para nosotros, que fuimos creados, es como si tuvieras este lugar asombroso, esta nave espacial.
Victor Glover

En medio del histórico sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, el astronauta Victor Glover protagonizó uno de los momentos más emotivos fue la perspectiva que se adquiere al observar la Tierra desde el espacio.

Tal vez la distancia hace que lo que hacemos parezca especial, pero créanme: ustedes son especiales.
Victor Glover
El astronauta Victor Glover conmueve con poderoso mensaje durante la misión Artemis II

Instagram: Victor Glover.

Finalmente, Glover resumió su visión con una imagen poderosa que encapsula la fragilidad y belleza de nuestro planeta, invitó a reflexionar sobre el valor de la existencia humana en medio de la inmensidad del cosmos.

En medio de todo este vacío… tienen este oasis, este lugar hermoso en el que podemos existir juntos.
Victor Glover

Victor Glover es el símbolo de una nueva generación que combina ciencia, diversidad y propósito. Su trayectoria —de atleta a piloto, y de piloto a explorador lunar— redefine lo que significa llegar al espacio hoy.

astronauta Espacio
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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