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Volvo Fashion Week

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Moda
Ellos fueron los diseñadores que se presentaron en Volvo Fashion Week México 2026
La edición se llevó a cabo del 14 al 17 de abril con un formato multisede que transformó espacios emblemáticos de Guadalajara en pasarelas, consolidando a la capital jalisciense como un nuevo epicentro de la moda nacional
Abril 18, 2026
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Diana Laura Sánchez